Con oltre 175 anni di servizio, Deloitte (link esterno a ibm.com) è una rete di aziende associate che si estende su più di 150 paesi e territori. Insieme, gli oltre 415.000 iscritti di Deloitte in tutto il mondo creano un impatto importante.



Per Deloitte, bene non è abbastanza. L'obiettivo è essere i migliori in tutto: aiutare i clienti a realizzare le loro ambizioni, a fare la differenza nella società e a massimizzare il successo dei dipendenti e delle loro comunità. Questa spinta alimenta l'impegno e l'umanità che attraversano in profondità ogni loro azione.