Il commercio internazionale può essere particolarmente vantaggioso per le piccole e medie imprese (PMI) e consentire loro di generare nuovi flussi di ricavi e diversificare la propria base di clienti. Tuttavia, soddisfare i severi requisiti relativi alla documentazione doganale può rappresentare una sfida ardua per le aziende che non dispongono di un ufficio legale dedicato.

Con sede in Belgio, CSM BVBA fornisce soluzioni doganali basate sul cloud alle PMI di un'ampia gamma di settori. La piattaforma facilita ed elabora la documentazione doganale, aiutando i clienti a soddisfare i requisiti legali per il commercio oltre i confini nazionali, sia in Europa che al di fuori.

Le scadenze per la presentazione dei documenti doganali sono spesso molto ravvicinate: l'arrivo di merci per via aerea nell'Unione Europea deve essere dichiarato almeno due ore prima, mentre per le merci via mare deve essere dichiarato tra le quattro e le 24 ore prima. Per aiutare i propri clienti a soddisfare questi requisiti, CSM BVBA deve garantire la disponibilità delle proprie soluzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Date le imminenti modifiche alle normative doganali del Regno Unito, CSM BVBA ha visto l'opportunità di lanciare un nuovo servizio rivolto alle aziende che esportano in questo paese. L'azienda era convinta che il nuovo servizio avrebbe portato a una crescita significativa della sua base di clienti. L'aggiunta di nuovi clienti avrebbe inoltre aumentato le richieste sulla piattaforma server, con il rischio di ridurre la capacità di soddisfare gli obiettivi del livello di servizio relativi alla reattività e alla disponibilità dei servizi rivolti ai clienti.

Bart Decorte, Managing Director di CSM BVBA, spiega: "I nostri clienti generano centinaia di migliaia di dichiarazioni doganali tramite la nostra piattaforma ogni anno ed è fondamentale che il nostro servizio sia sempre attivo. Per molti anni ci siamo affidati alle soluzioni IBM Power Systems per fornire una piattaforma altamente disponibile e sicura per i nostri servizi ai clienti e la piattaforma non ci ha mai deluso.

"Per creare un margine per la crescita del business, abbiamo deciso di sfruttare il nostro successo con IBM eseguendo l'upgrade a una nuova piattaforma server con prestazioni e disponibilità migliorate per supportare la nostra crescita continua".