CrushBank (link esterno a ibm.com) è una piattaforma leader del settore per la gestione della conoscenza dell'AI. Il motore AI dell'azienda trasforma il supporto IT, consentendo risoluzioni più rapide, meno escalation e analisi senza precedenti. CrushBank sblocca contenuti precedentemente non ricercabili per fornire preziose informazioni di supporto e aiuta a classificare le interazioni con i clienti per migliorare il processo decisionale.