CRIF ha integrato la piattaforma IBM® Cloudability® nei sistemi esistenti per affrontare le problematiche di gestione dei costi del cloud. La soluzione Cloudability è inclusa nel portfolio IBM Apptio® FinOps e offre caratteristiche avanzate, come mappature intelligenti, per fornire una visibilità centralizzata sui costi dei vari ruoli in tutta l'azienda. Cloudability include dashboard e report di facile comprensione che mostrano una ripartizione dettagliata dei costi, adattata per i vari stakeholder dell'azienda. Inoltre, CRIF è in grado di ottimizzare efficacemente le proprie risorse cloud e identificare le aree di potenziale spreco utilizzando i potenti ma intuitivi consigli di ottimizzazione della soluzione.

Gentilini sottolinea: "Abbiamo capito che dovevamo usare l'AI per generare efficienza nei processi, nelle operazioni, nei sistemi e nella scrittura del codice, il tutto in una fase in cui le cose stavano cambiando molto rapidamente e non era facile adattare le risorse". Il processo di implementazione includeva il caricamento dei dati da AWS e Microsoft Azure, l'integrazione con Active Directory per il single sign-on e la formazione completa degli utenti. La collaborazione con IBM ha portato a progressi significativi, risolvendo i problemi finanziari immediati di CRIF e posizionandola per la futura crescita e innovazione.