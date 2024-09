Crédit Mutuel Arkéa ha deciso di sostituire il suo strumento APM con una soluzione di osservabilità di nuova generazione: IBM Instana Observability. "Il lavoro è iniziato nel marzo 2022 con la volontà di completare il progetto entro la fine dell'anno," riassume Pape. Poiché la divisione IT di Crédit Mutuel Arkéa si impegna a mantenere il controllo delle tecnologie utilizzate, ha gestito internamente il progetto di migrazione a IBM Instana Observability.

"IBM Instana Observability è uno strumento piuttosto semplice da configurare e utilizzare," spiega Pape. "Non sono stati riscontrati problemi di rilievo durante il progetto, che abbiamo potuto realizzare in autonomia, con il supporto dei team Instana. Abbiamo iniziato con una fase PoC, con l'implementazione di un programma pre-pilota nella divisione IT, prima di continuare con l'implementazione di programmi pilota per ogni unità funzionale. Allo stesso tempo, abbiamo formato il nostro personale in modo che sappia eseguire e utilizzare la soluzione, con l'aiuto di IBM."

Al termine del lavoro, lo strumento è stato implementato in tre ambienti: produzione, test di accettazione e convalida. Per quanto riguarda Ops, la loro soluzione deve ancora essere collegata al loro strumento di supervisione IBM. Infine, sono stati avviati importanti lavori preparatori con i team aziendali per garantire che acquisiscano la cultura basata su metriche necessaria per utilizzare al meglio una soluzione come IBM Instana Observability.

La soluzione IBM Instana Observability dovrebbe anche aiutare a ridurre l'impatto ambientale delle infrastrutture IT di Crédit Mutuel Arkéa: "IBM Instana Observability ci fornisce dati interessanti relativi al carico delle nostre applicazioni. Ciò ci consente di comprendere meglio la nostra IS, con la possibilità—a lungo termine—di migliorare la dimensione delle nostre istanze applicative," afferma Pape.