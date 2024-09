Il Gruppo Crédit Agricole è un gigante nel mondo bancario e assicurativo ed è la principale banca e assicuratrice al dettaglio in Europa. Per supportare le attività aziendali e servire al meglio i suoi 53 milioni di clienti, il Gruppo Crédit Agricole dipende da 147.000 individui, tra cui 11.000 dedicati ai problemi IT. Tra il 2022 e il 2025, il Gruppo Crédit Agricole prevede di spendere 20 miliardi di euro nel proprio sistema IT.

Nel 2020, Crédit Agricole S.A. ha lanciato il progetto VERDI (panoramica e reporting delle spese IT del gruppo). "Il nostro obiettivo principale era quello di acquisire uno strumento in grado di consolidare e analizzare le risorse e le spese IT del gruppo", afferma Arnaud Sage-Mengus, Head of Group IT Finance, Crédit Agricole S.A.

"In passato avevamo una soluzione che forniva alcuni KPI a livello macro, ma non erano sufficienti per consentire alla governance IT del Gruppo di affrontare efficacemente il tema dell'allocazione delle risorse IT. Volevamo anche assicurarci che i CIO e la nostra holding avessero uno strumento di gestione che potessero utilizzare quotidianamente."

Il progetto è costituito da due strumenti: la piattaforma VERDI dedicata alla raccolta e all'analisi delle spese IT, riservata principalmente ai responsabili della gestione IT di ciascuna entità; e lo strumento di presentazione dei dati TEMPO per i team di gestione IT e il primo cerchio decisionale del gruppo.