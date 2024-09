Prima dell'AI generativa, ContextQA ha iniziato con l'automazione. Ha incontrato il team IBM all'evento South by Southwest (SXSW) di Austin. Il team Build IBM ha fornito all'azienda l'opportunità di provare un nuovo strumento senza bisogno di ulteriori infrastrutture. È stato illuminante perché la soluzione IBM ha permesso a ContextQA di utilizzare modelli di AI generativa e molte funzionalità pronte all'uso.

L'azienda ha collaborato con il team Build Partner come supporto per le risorse tecniche per un mese. Il team Build Partner ha guidato ContextQA su quali opzioni erano disponibili e come utilizzarle per una implementazione di successo. Senza molti dati di addestramento, ContextQA desiderava migrare i casi di test manuali e automatizzarli su dati aziendali eterogenei. Utilizzando i modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) forniti da IBM, ContextQA è stata in grado di elaborare una grande quantità di dati e automatizzare i passaggi manuali. È stata anche in grado di risolvere le lacune nello sviluppo del software.

ContextQA aveva provato OpenAI, ma l'azienda aveva riscontrato diverse limitazioni. Uno dei problemi principali che ContextQA ha dovuto affrontare è stata la privacy e l'etica di questi modelli. È fondamentale che i clienti aziendali dispongano di modelli etici sicuri e imparziali, e lo studio IBM watsonx.ai™ ha risolto quel problema. ContextQA ha provato diverse soluzioni ma non è riuscita a trovare la risposta giusta, tranne che con IBM.

Grazie alla tecnologia AI di IBM, l'azienda è stata in grado di identificare le modifiche apportate al software, di fornire suggerimenti pertinenti e accurati e di eseguire le attività corrette. Quindi, l'incertezza nei test è stata eliminata utilizzando i modelli IBM.

"Abbiamo utilizzato lo studio watsonx.ai per eseguire la migrazione basata su NLP dei casi di test manuali per le aziende più grandi con 5.000 casi di test scritti in inglese semplice nel loro foglio di calcolo Excel", afferma Deep Barot, CEO e fondatore di ContextQA. "Siamo riusciti a migrare tutti i casi e ad automatizzarli in pochi minuti. Questa è la potenza dell'AI generativa che IBM mette a disposizione."

IBM ha un vasto ecosistema, i suoi strumenti DevOps ed è supportata da IBM Consulting per sviluppare tecnologie all'avanguardia, che si sono dimostrate vantaggiose per ContextQA nella sua capacità di migliorare le funzionalità di test e reporting e aprire le porte a molti più clienti aziendali.