Cliente IBM di lunga data, Consolidated Communications ha implementato la piattaforma Netcool Operations Insight di IBM, stabilendo una visione unificata per il monitoraggio dei malfunzionamenti nella sua rete in costante crescita. “IBM ci aiuta davvero a raggiungere i nostri obiettivi in materia di sorveglianza di rete”, afferma Butler. “Netcool Operations Insight ci aiuta a normalizzare, aggregare e visualizzare i malfunzionamenti nei territori di nostra competenza in un unico pannello di controllo.”

La tecnologia di Netcool Operations Insight aiuta Consolidated Communications a personalizzare e standardizzare le informazioni di monitoraggio ricevute dai suoi operatori di rete, supportando un approccio più coerente e reattivo alla gestione dei malfunzionamenti. Inoltre, incorporando la funzione Event Analytics del software Netcool Operations Insight, l'azienda può facilmente attingere a dati provenienti da fonti diverse per prendere decisioni e rimediare con maggiore cognizione di causa.

“Invece di preoccuparci dei vari silo con cui dobbiamo integrarci, ora lo facciamo senza problemi”, afferma Butler. “Siamo in grado di inserire queste altre fonti di dati e arricchire gli eventi con tutti i tipi di informazioni contestuali che aiutano gli operatori a prendere decisioni rapide.”

Per continuare a sviluppare le proprie capacità, Consolidated Communications sta valutando la tecnologia di IBM Cloud Event Management per fornire a diversi gruppi di utenti visualizzazioni personalizzate per la gestione degli allarmi. L'azienda prevede inoltre di utilizzare la piattaforma per offrire visualizzazioni chiare, di alto livello e quasi in tempo reale delle prestazioni della rete, che potrebbero rappresentare un valore aggiunto significativo per i clienti di Consolidated Communications.