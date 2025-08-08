Computer Gross non voleva solo risolvere il problema, bensì voleva reinventare le proprie operazioni e offrire un'esperienza ottimale e straordinaria ai propri clienti. Per affrontare queste sfide in modo sistematico, Computer Gross ha iniziato a valutare soluzioni basate su AI in grado di trasformare il modello di coinvolgimento del cliente.

È qui che è entrata in scena la soluzione IBM® watsonx Assistant, una piattaforma di AI conversazionale basata su IBM® watsonx.ai e progettata per gestire interazioni aziendali complesse. Questa soluzione è progettata per accelerare lo sviluppo e la scalabilità di un'AI affidabile, fornendo la visibilità e la governance necessarie per utilizzare l'AI in modo responsabile. Come spiega Gianluca Guasti, General Manager of Value Business and Marketing di Computer Gross: "IBM non ha offerto solo l'AI, ha offerto una partnership. La profonda conoscenza del commercio B2B da parte di IBM, combinata con le funzionalità avanzate di watsonx Assistant, ci ha dato la sicurezza necessaria per gestire le nostre esigenze con precisione. L'attenzione di IBM per l'innovazione, la sicurezza e la scalabilità ha fatto la differenza".

Per dare vita a questa visione, Computer Gross ha lavorato a stretto contatto con IBM e con i suoi partner tecnologici per mappare ogni punto di interazione con i clienti e integrare perfettamente watsonx Assistant nei loro sistemi utilizzando le API GraphQL. Insieme, hanno progettato l'assistente AI per fornire soluzioni personalizzate su larga scala, andando oltre la risposta alle domande di base.

Grazie alla capacità di fornire assistenza istantanea 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'assistente ha trasformato l'esperienza di e-commerce sia per i clienti che per i team interni. "Può guidare gli utenti attraverso complesse ricerche di prodotti, comprendere le query in linguaggio naturale e fornire risultati altamente pertinenti e personalizzati in tempo reale", ha dichiarato Guasti. "Ancora più incisiva è stata la sua capacità di generare preventivi personalizzati istantaneamente, in base alle selezioni e alle condizioni dei clienti, un'attività che in precedenza richiedeva un intervento manuale da parte del nostro team di vendita".

I risultati sono stati subito evidenti. I clienti potevano interagire facilmente con la piattaforma e i team interni potevano concentrarsi su iniziative più strategiche.