"In qualità di fornitore pluripremiato di soluzioni per la trasformazione digitale dei servizi finanziari, ci avvaliamo della nostra esperienza maturata lavorando con oltre 1000 istituti bancari. La nostra passione include il rinnovamento delle basi tecnologiche trasferendo le competenze bancarie in modelli AI e gestendo autonomamente i processi bancari. Siamo entusiasti di esplorare i più recenti approcci all'AI con i modelli di AI generativa dell'ecosistema watsonx di IBM. In qualità di business partner di IBM, non vediamo l'ora di conoscere queste tecnologie pionieristiche in una fase iniziale e di integrarle nelle nostre soluzioni per poterle sperimentare insieme ai nostri clienti."



Dmitri Gamarnik

CEO e fondatore,

Comparus GmbH