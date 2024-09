Con IBM LinuxONE al centro delle sue operazioni, Cognition Foundry aiuta le startup pionieristiche a raggiungere le loro ambizioni e a trasformare le loro grandi idee in realtà su scala globale.

Ron Argent spiega: "Lavorando con IBM, stiamo democratizzando l'accesso alla tecnologia aziendale per le startup determinate a cambiare il mondo e contribuendo a rendere credibile l'incredibile. Disponiamo di un modello economicamente vantaggioso che significa che possono implementare le migliori risorse normalmente disponibili solo per le aziende Fortune 500".

Cognition Foundry ha accumulato un elenco crescente di clienti, tra cui diverse imprese sociali all'avanguardia. Il fornitore di servizi può offrire alle startup la flessibilità di investire nell'infrastruttura di cui hanno bisogno all'inizio del loro percorso, insieme alla libertà di crescere in modo esponenziale senza il rischio di rallentamenti o perdite di slancio.

Ron Argent continua: "Questa è la vera bellezza della piattaforma LinuxONE: possiamo prendere piccole aziende con idee e applicazioni brillanti e aiutarle a trasformarle in agenti globali di cambiamento. Possono crescere rapidamente, senza perdere il controllo sui costi e senza dover scendere a compromessi sulla visione futura".

"Prendiamo ad esempio il nostro lavoro con The Plastic Bank. Sono venuti da noi con questa straordinaria idea di ripulire i nostri oceani trasformando i rifiuti di plastica in un bene prezioso e incentivando i più poveri del mondo a raccoglierli e riciclarli in cambio di beni e servizi utili. Abbiamo collaborato con IBM per creare una soluzione basata su blockchain per monitorare il processo e abbiamo utilizzato LinuxONE per supportare potenzialmente milioni di utenti globali."

Con IBM LinuxONE alla base della propria offerta, Cognition Foundry è anche ben posizionata per espandere le proprie operazioni in futuro. "Disponiamo di una solida piattaforma che ci aiuta a spiccare il volo", afferma Ron Argent. "Le nostre storie di successo non faranno altro che generare ulteriore successo e aiutarci a costruire partnership ancora più preziose."

Conclude: "Utilizzare LinuxONE significa ottenere il meglio del meglio. Per me oggi non si tratta solo di profitto, ma di restituire qualcosa al mondo. Sostenuti da IBM, stiamo sostenendo alcuni dei migliori pensatori e imprese sociali del mondo, trasformando idee fantastiche in realtà".