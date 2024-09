Quando si tratta di svolgere lavori di costruzione e manutenzione in luoghi come ospedali, data center e hotel, la complessità è la regola. Il lavoro di Climava non richiede solo competenze specialistiche, ma anche un'orchestrazione efficiente e flessibilità organizzativa. Questa azienda di costruzione, ingegneria e manutenzione si distingue per il team qualificato: è orgogliosa della sua capacità di fornire un lavoro di alta qualità rispettando tempi ristretti su progetti di ampia scala.

Dall'aggiornamento dei sistemi HVAC nelle sale operatorie di un centro chirurgico di Barcellona alla modernizzazione dei sistemi di servizio in un hotel di lusso a Budapest; dall'installazione delle apparecchiature presso il supercomputer MareNostrum nel Centro di supercalcolo di Barcellona all'installazione di un hangar gonfiabile a Jeddah, in Arabia Saudita, il lavoro di Climava spazia tra diversi settori e Paesi.

Per raggiungere gli obiettivi di qualità, efficienza e business che si propone, Climava gestisce l'ampia gamma di variabili e logistica per ogni progetto in una soluzione SAP ERP. Climava ha eseguito il SAP sui propri sistemi on-premises e ha impiegato del personale per mantenere la propria infrastruttura. Man mano che Climava cresceva e correva per stare al passo con i progetti e le mutevoli esigenze dei clienti, i suoi sistemi informatici obsoleti sono diventati una responsabilità sempre più costosa e difficile da gestire.

Tra le interruzioni del sistema e i problemi di sicurezza, i livelli di stress in Climava stavano aumentando. L'inattività del sistema stava ritardando le offerte di lavoro e complicando l'esecuzione dei progetti. E i continui problemi con i backup lasciavano l'azienda a rischio di perdite di dati critici. Date le continue sfide di gestione e i costi elevati degli aggiornamenti regolari dell'infrastruttura e del personale IT specializzato, Climava voleva provare qualcosa di nuovo.

Invece di cercare un provider di soluzioni, Climava ha cercato un partner tecnologico. Il suo obiettivo era di trovare un'azienda di cui potersi fidare, insieme alle altre società del suo gruppo, per la gestione continuativa degli ambienti e delle esigenze IT. Sulla base della raccomandazione di un advisor, Climava ha deciso di collaborare con 3Hold Technologies, un gruppo di consulenza specializzato in SAP e nel cloud.