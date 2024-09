Fin dall'inizio del XXI secolo, la domanda di elettricità è cresciuta più rapidamente in Turchia rispetto a qualsiasi altro Paese sviluppato. Per soddisfare la crescente esigenza di una maggiore capacità energetica, la Turchia ha privatizzato il settore dei servizi elettrici nel 2013. CK Enerji è emersa come il secondo più grande gruppo di servizi pubblici in un mercato energetico recentemente liberalizzato e si è assunta la responsabilità di servire oltre otto milioni di clienti in tre delle più grandi regioni della Turchia.

Dopo aver ereditato le infrastrutture e i dipendenti dell'ex ente nazionale per l'energia elettrica, CK Enerji ha affrontato sfide aziendali formidabili. Reti elettriche logore, processi obsoleti e operazioni inefficienti richiedevano una modernizzazione. I dipendenti avevano bisogno di computer desktop, laptop, tablet e smartphone perfettamente funzionanti per fare in modo che la nuova società operasse in un ambiente di business più competitivo.

Quando la direzione IT di CK Enerji si è insediata, ha scoperto che l'assistenza tecnica era fornita da un team interno distribuito in tutta l'organizzazione. I dipendenti si aspettavano un servizio personale dal supporto IT co-localizzato. Inoltre, l'IT forniva i propri servizi in modo informale, senza documentazione. Poiché i ticket di servizio non venivano emessi, non c'era modo per il management IT di avere una prospettiva a livello aziendale sulla provenienza delle richieste di servizio o sulla rapidità con cui venivano risolte.

Ulteriori indagini hanno rivelato che i tecnici dell'assistenza in house non sempre disponevano di formazione o esperienza sufficienti per risolvere i problemi di supporto IT. Data questa situazione, il management IT non poteva stabilire degli standard a livello di sistema per il supporto tecnico e l'assicurazione di qualità.

Durante la revisione dell'inventario degli asset IT di CK Enerji, il management ha scoperto un'altra carenza: non esisteva un sistema centralizzato di gestione. Inoltre, nessuno sapeva quali dispositivi informatici CK Enerji avesse ereditato dalla società di pubblica utilità.

"Volevamo centralizzare il supporto IT, ma non è stato facile cambiare la cultura dopo la privatizzazione", afferma Serhan Özhan, Chief Information Officer di CK Enerji." "L'idea principale era quella di standardizzare e aggiungere visibilità all'area IT, rendendola un esempio per molti altri processi aziendali".