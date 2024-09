Rivolgendosi all'IBM Business Partner Mark III Systems per implementare la tecnologia IBM Cloud for VMware e il flash storage IBM, la città di Tyler ha utilizzato la sua nuova piattaforma dati centrale con funzionalità avanzate di gestione dei dati per migliorare le prestazioni del sistema, la scalabilità e l'efficienza dei costi. Le soluzioni IBM Storage recentemente implementate forniscono anche un’architettura di storage multicloud ibrida basata sui dati.

Utilizzando i dati per conoscere e servire meglio la comunità, la città di Tyler si sta trasformando completamente con le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale (AI), cloud, analytics e IoT. Questo si traduce in servizi eccellenti basati sui dati raccolti da diverse fonti e soluzioni di analytics avanzate.

Oggi, la tecnologia coinvolge ogni aspetto della città. Tutto è basato sui dati, digitalizzato, connesso e aggiornato in tempo reale. La città di Tyler offre valore ai suoi cittadini, assicurandosi che abbiano i dati di cui hanno bisogno, quando e dove ne hanno bisogno.

La potente tecnologia implementata dalla città di Tyler consente di concentrarsi sul miglioramento dei dipartimenti municipali, connettendo persone, reti, applicazioni e dispositivi che abbracciano una vasta gamma di servizi: polizia, vigili del fuoco, servizi pubblici, traffico e centri urbani, il tutto in tempo reale, con affidabilità e sicurezza continue. L'AI è integrata in strumenti pronti per il cloud, facili da imparare e da usare, semplici da collegare e che non generano preoccupazioni.