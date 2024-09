"Stiamo esaminando il potenziale utilizzo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Penso che ci sia un'enorme possibilità. Il caso d'uso chiave a cui penso, dal punto di vista interno, è: come si possono utilizzare gli LLM per collegare i controlli alle politiche e alle normative interne? Questa è un'enorme possibilità per il nostro utilizzo dei LLM."

Marc Sabino

Head of Innovation, MD

Citi Internal Audit