Con la continua crescita dell'attività di Cinedigm, l'azienda si trova di fronte al dilemma di come recuperare più contenuti dalle case di produzione e aumentare la diffusione più velocemente presso i partner di distribuzione dislocati in tutto il Paese e anche a livello internazionale. Dovendo gestire lungometraggi in HD, spesso non compressi o in ProRes o in altre versioni ad alta risoluzione, Cinedigm aveva bisogno di una soluzione di trasferimento in grado di gestire file di dimensioni molto grandi pur mantenendo velocità, efficienza e sicurezza. Oltre a ricevere i contenuti dai produttori e inviarli ai partner di distribuzione, Cinedigm necessitava anche di un meccanismo di trasferimento più rapido per le proprie esigenze aziendali interne.