CMBC ha risposto alle crescenti aspettative dei clienti per i servizi bancari 24 ore su 24, 7 giorni su 7, abilitando una continuità operativa fluida per uno dei suoi sistemi più importanti, grazie a un cluster IBM DB2 pureScale geograficamente distribuito.

La storia della sfida di business Per mantenere la sua posizione di leader di mercato, China Minsheng Banking Corp., Ltd. (CMBC) deve soddisfare le crescenti aspettative dei clienti per i servizi bancari 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mantenendo i costi sotto stretto controllo.

Trasformazione La tecnologia di clustering avanzata del database di IBM consente a CMBC di mantenere i suoi sistemi business-critical online e sempre disponibili per i clienti, offrendole un vantaggio competitivo rispetto ad altre banche.

Supportando i servizi non-stop, IBM DB2 pureScale ci offre un importante vantaggio competitivo. Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.