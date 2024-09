Per i consumatori, eventi di vendita al dettaglio come il Black Friday e il Cyber Monday rappresentano opportunità entusiasmanti per concludere affari, ma per le società di logistica che lavorano dietro le quinte, questi enormi picchi di domanda possono rappresentare una sfida difficile.

Per mantenere la supply chain in movimento senza intoppi, le società di logistica si affidano ai messaggi EDI (Electronic Data Interchange), contenenti informazioni su ordini di acquisto, fatture, conferme e altro ancora, che circolano tra centinaia di clienti, fornitori e partner logistici. Nel periodo che precede i grandi eventi di vendita al dettaglio, il volume dei messaggi EDI inviati alle aziende di logistica può salire alle stelle e qualsiasi ritardo nell'elaborazione aumenta il rischio di perdita di ricavi e danni alla reputazione. Come possono le aziende logistiche ottenere servizi EDI ad alte prestazioni, affidabili e scalabili senza spendere una fortuna?

CEVA Logistics, uno dei principali fornitori mondiali di servizi logistici, ha deciso di affrontare la sfida a testa alta.

Jeff Liddicoat, Information Systems and Services—Integration, Senior Delivery Lead presso CEVA Logistics, spiega: "Per contribuire a comunicare con una rete crescente di 1.400 partner commerciali, utilizziamo 2.300 mappe EDI per elaborare circa un milione di transazioni al giorno".

E prosegue: "Attualmente, quasi sei gigabyte di dati EDI passano attraverso i nostri sistemi EDI ogni 24 ore, e prevediamo che questa cifra aumenterà a 18 gigabyte man mano che continueremo a conquistare nuovi clienti nei prossimi cinque anni".

"Nei momenti chiave dell’anno, come il Black Friday e il Cyber Monday, assistiamo a un'esplosione della domanda sui nostri sistemi EDI, soprattutto per i nostri grandi clienti. Ad esempio, se Microsoft o Dell lanciano nuovi prodotti, i nostri volumi di transazioni possono raddoppiare facilmente in pochi giorni."

"In precedenza, dipendevamo da una serie di piattaforme interne legacy per supportare i nostri processi EDI. La scalabilità orizzontale dell'infrastruttura EDI richiedeva il provisioning di nuovo hardware, dispendioso in termini di tempo e denaro, che rendeva difficile reagire rapidamente ai picchi di domanda."

"Inoltre, poiché utilizzavamo più sistemi diversi, fornire assistenza era un compito complesso, che aumentava il rischio che i sistemi vitali subissero tempi di inattività non pianificati in momenti critici. Per avere la possibilità di aggiungere nuovi clienti all'azienda, continuando a offrire esperienze di altissima qualità ai nostri clienti, abbiamo cercato una soluzione EDI moderna e di livello enterprise."