"Abbiamo iniziato a esaminare questo problema nel 2016", ricorda Cristiano Nervegna, Managing Director di Deep Lab. "Il governo italiano ha approvato una legge che incentiva la donazione delle eccedenze alimentari e da questa legge è nata l'idea di costruire una soluzione che possa aiutare le aziende a costruire una cultura dell'uso e del recupero del cibo, una cultura che eviti gli sprechi."

Sfruttando le tecnologie IBM e lavorando a stretto contatto con il CAR, Deep Lab ha creato BitGood, una piattaforma di scambio attenta ai rifiuti che semplifica il trasferimento di cibo tra grossisti, distributori e reti di beneficenza esterne focalizzate sull'eliminazione della fame. Quindi, man mano che vengono identificati i beni invenduti o in eccedenza, queste organizzazioni non profit a base alimentare possono fare domanda per queste risorse.

Oltre al potenziale per le donazioni di beneficenza, BitGood offre anche l'opportunità ai grossisti di identificare altri potenziali acquirenti per i loro prodotti in eccesso. "Tornando all'esempio precedente degli ananas", aggiunge Ciambruschini, "possiamo tenerli sullo scaffale per un giorno in estate. Ma se lavori e trasformi quegli ananas in qualcosa di diverso, come una marmellata, la durata di conservazione diventa di un anno. Si dà una seconda possibilità a quell'ananas e non si spreca nulla".

Supportato da un Embedded Solution Agreement (ESA) di IBM, BitGood è ospitato su IBM Cloud, in esecuzione in un cluster Kubernetes. "L'ESA ci dà accesso alla tecnologia IBM di cui abbiamo bisogno", osserva Nervegna, "semplificando al tempo stesso il modo in cui la forniamo".

BitGood utilizza inoltre la IBM Blockchain Platform per gestire la tracciabilità e la documentazione di tutti gli alimenti gestiti dal centro di distribuzione. "Questo è estremamente utile ai grossisti per richiedere gli incentivi fiscali", chiarisce Nervegna. "Ogni volta che si vuole ottenere qualcosa dall'ufficio delle imposte, bisogna dimostrarlo. Ecco perché abbiamo inserito BitGood sulla blockchain. Con IBM Blockchain Platform possiamo creare automaticamente tutti i documenti necessari."