Il CRG ha sviluppato una piattaforma di trasferimento file basata sulle soluzioni IBM® Aspera® che consente di condividere pacchetti di file fino a 500 TB a velocità straordinarie, aiutando università e laboratori a sfruttare i dati di sequenziamento genetico esistenti per supportare la ricerca all'avanguardia

La storia della sfida di business Il Centre de Regulació Genòmica (CRG) intendeva aiutare gli istituti di ricerca di tutto il mondo a condividere i dati sul sequenziamento del genoma. Come è possibile trasmettere quantità di dati così elevate in modo rapido ed economico?

Trasformazione Il CRG ha sviluppato una piattaforma di trasferimento di file basata sulle soluzioni IBM® Aspera®, consentendo di condividere file da un archivio genomico di 2 petabyte, consentendo ai ricercatori di accedere rapidamente ai dati di cui hanno bisogno per i progetti genetici all'avanguardia.

È difficile superare i livelli di prestazioni che IBM Aspera è in grado di offrire... Abbiamo anche sentito che alcuni dei nostri richiedenti sono stati in grado di proteggere gli investimenti per aggiornare il proprio hardware di rete in seguito alle esperienze positive con IBM Aspera David Camargo IT Director Centre de Regulació Genòmica