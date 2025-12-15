Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), uno dei principali fornitori di energia in Brasile, ha affrontato la sfida di offrire un'esperienza del cliente completa e accessibile alla sua base clienti ampia e diversificata di 9 milioni di persone. L'azienda ha riscontrato delle lacune nella qualità del servizio attraverso i canali digitali e tradizionali, in particolare nelle aree rurali e poco servite, dove l'alfabetizzazione digitale e le infrastrutture variano notevolmente.

Per garantire elevati standard di servizio e inclusività, CEMIG ha condotto un processo competitivo per individuare il partner strategico giusto. L'obiettivo era trasformare il loro modello di coinvolgimento dei clienti creando un'esperienza digitale fluida, coinvolgente ed efficiente in grado di adattarsi alle diverse preferenze e livelli di comfort dei propri clienti.