Il colosso energetico brasiliano CEMIG riduce le spese del 30% con le soluzioni di agentic AI di IBM
Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), uno dei principali fornitori di energia in Brasile, ha affrontato la sfida di offrire un'esperienza del cliente completa e accessibile alla sua base clienti ampia e diversificata di 9 milioni di persone. L'azienda ha riscontrato delle lacune nella qualità del servizio attraverso i canali digitali e tradizionali, in particolare nelle aree rurali e poco servite, dove l'alfabetizzazione digitale e le infrastrutture variano notevolmente.
Per garantire elevati standard di servizio e inclusività, CEMIG ha condotto un processo competitivo per individuare il partner strategico giusto. L'obiettivo era trasformare il loro modello di coinvolgimento dei clienti creando un'esperienza digitale fluida, coinvolgente ed efficiente in grado di adattarsi alle diverse preferenze e livelli di comfort dei propri clienti.
Per ideare ed eseguire una strategia completa di trasformazione digitale, CEMIG ha collaborato con IBM Consulting, integrando tecnologie all'avanguardia e best practice per ottimizzare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa. Una delle iniziative chiave è stata lo sviluppo di assistenti virtuali basati su AI per fornire un'assistenza digitale continua alla vasta base di clienti di CEMIG. Fondamentale per questa trasformazione è stato l'uso di IBM® watsonx.ai, che ha contribuito allo sviluppo di assistenti virtuali intelligenti e all'Integrazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) open source come Llama e Hugging Face. Queste funzionalità AI sono state ulteriormente potenziate da NeuralSeek, portando a risposte più accurate e consapevoli del contesto.
IBM ha anche aiutato CEMIG a unire più piattaforme digitali, come la sua applicazione mobile, il portale online e WhatsApp di proprietà di Meta, per offrire un'esperienza unificata e intuitiva ai clienti che navigano nel panorama digitale di CEMIG. Queste soluzioni su misura hanno aiutato CEMIG a superare la sfida di assistere la propria variegata base di clienti, offrendo un'esperienza del cliente più inclusiva e accessibile.
Dopo la trasformazione digitale in collaborazione con IBM Consulting, CEMIG ha registrato un notevole miglioramento nelle metriche di coinvolgimento del cliente, con l'82% dei clienti che utilizzano canali digitali per le richieste di assistenza. Allo stesso tempo, i servizi tradizionali, come le interazioni di persona presso le filiali fisiche di CEMIG, hanno continuato a prosperare, rivolgendosi a segmenti di destinatari specifici.
L'implementazione da parte di CEMIG di soluzioni basate su AI e strategie di ottimizzazione dei processi ha prodotto i seguenti risultati:
Nel proseguire la loro partnership strategica, CEMIG e IBM si impegnano a promuovere una continua innovazione digitale, assicurando la fornitura di servizi ed esperienze avanzate ai residenti del Brasile.
Fondata nel 1952, la Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG) è una delle maggiori aziende elettriche del Brasile, che serve oltre 9,35 milioni di clienti in 774 comuni, situati principalmente nella regione sud-orientale del Brasile, nello stato di Minas Gerais. Con una vasta rete di oltre 574.000 km, CEMIG è il più grande fornitore di distribuzione elettrica dell'America Latina. L'azienda, nota per il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, ha investito significativamente nelle smart grid, nella digitalizzazione e nella generazione distribuita. L'iniziativa CEMIG Tech favorisce l'adozione di tecnologie emergenti come AI, veicoli elettrici e blockchain.
Scopri come IBM Consulting può personalizzare le strategie per aiutare la tua organizzazione a offrire esperienze del cliente eccezionali.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, IBM Consulting e watsonx.ai sono marchi registrati di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni nel mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.
La valutazione e la verifica del funzionamento di qualsiasi altro prodotto o programma con prodotti e programmi IBM sono responsabilità dell'utente. IBM non è responsabile dei prodotti e dei programmi non IBM.