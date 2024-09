In qualità di fornitore multimarchio, CDW collabora con le migliori aziende IT per fornire le soluzioni tecnologiche richieste dai leader nel campo aziendale, della pubblica amministrazione, della formazione e dell'assistenza sanitaria. L'organizzazione, IBM Platinum Business Partner, offre prodotti e servizi che coprono l'intero portafoglio di offerte IBM e mantiene un team dedicato di esperti per lavorare a stretto contatto con i rappresentanti IBM in loco per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti.

Nel 2017, un cliente nel settore dell'intrattenimento e dei giochi ha presentato a CDW una sfida unica. Il fornitore di giochi aveva bisogno di investire in una nuova tecnologia, ma i vincoli di bilancio impedivano un acquisto non pianificato entro l'anno finanziario in corso. "Il cliente non poteva prendere possesso delle risorse nel 2017, ma i dispositivi non sarebbero stati disponibili dopo la fine dell'anno, quindi si presentava un vero e proprio problema", afferma Michael Thies, Manager - IBM Software Practice presso CDW.