Carus ha scelto IBM Cloud Bare Metal Servers sul cloud pubblico IBM per supportare il suo nuovo cliente. John Bertell, direttore del reparto vendite di Carus, spiega perché ha scelto il bare metal. “Per noi è una sfida utilizzare server cloud preconfigurati perché abbiamo molti requisiti diversi. Abbiamo bisogno di un database server, che non richiede un processore molto potente ma richiede molto spazio di archiviazione. E abbiamo bisogno di un application server, che richiede molta RAM ma non necessita di spazio di archiviazione. Abbiamo bisogno di molte configurazioni diverse e le dimensioni standard di solito non sono adatte. I server bare metal IBM sono ideali per noi, perché ci consentono di progettare e ottimizzare i server per soddisfare i nostri requisiti".

I server per il cliente di Carus in Alaska sono ospitati nei data center di Washington, DC e San Jose, California, e i dati sono sincronizzati tra le due sedi. Questo aiuta a garantire la disponibilità della soluzione. Bertell spiega perché questo è importante: "La maggior parte di queste comunità non ha un collegamento stradale con altri luoghi. In generale, il traghetto è il loro principale mezzo di trasporto e di comunicazione”.

E prosegue: "Abbiamo dovuto inserire altre funzionalità nel nostro software per assicurarci che continui a funzionare offline a livello locale e che comunichi quando possibile". Potrebbe farlo via satellite dalla nave oppure al porto successivo, quando c'è una connessione di rete".

Il successo dell'installazione in Alaska ha convinto Carus a iniziare a utilizzare IBM Cloud Bare Metal Server anche per altri clienti. Sebbene le sfide possano differire da operatore a operatore, i vantaggi del bare metal aiutano Carus ad affrontarle tutte.

Ad esempio, per alcuni dei clienti di Carus non è raro caricare 2.000 passeggeri su un traghetto in soli 30 minuti. Per controllare i biglietti e far arrivare i passeggeri alle loro sistemazioni a bordo in modo efficiente, il sistema Carus deve essere altamente affidabile durante le ore di punta. "È in questi casi che i server bare metal di IBM fanno davvero la differenza", afferma Bertell. "È necessaria una buona comunicazione e una buona velocità dei dati, e tutte le diverse fasi del processo devono essere molto veloci se si vuole che tutti siano a bordo nel minor tempo possibile".

Indipendentemente dalle dimensioni e dall'ubicazione, la sicurezza è una preoccupazione comune a tutti i clienti di Carus. Come tutti i fornitori di trasporto pubblico, negli ultimi anni gli operatori di traghetti hanno dovuto rafforzare la sicurezza, così come le loro operazioni IT. "La sicurezza è diventata sempre più importante per noi. Abbiamo visto operatori colpiti da attacchi ransomware. All'improvviso si sono diffusi in tutto il nostro settore”, afferma Bertell.

Con i server bare metal IBM, Carus e i suoi clienti sanno che il loro ambiente è interamente dedicato. Bertell afferma: "Dedichiamo molto tempo ed energia alla sicurezza dei nostri data center per assicurarci di mantenere un ambiente zero-trust".