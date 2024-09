Il passaggio strategico di Carey all'architettura cloud, in particolare a Red Hat OpenShift in AWS (ROSA), ha segnato un cambiamento di paradigma verso l'agilità e la scalabilità. Trasferendo le sue applicazioni Java alla piattaforma container IBM WebSphere Liberty, Carey ha adottato un sistema semplice ed efficiente in grado di soddisfare le esigenze di un'operazione che non dorme mai. Parallelamente, i database Oracle sono passati a Oracle Cloud Infrastructure e le API sono state gestite in modo elegante, dimostrando come la containerizzazione moderna e i servizi cloud-native possano rinnovare anche i sistemi più radicati.

L'introduzione di IBM Instana nello stack tecnologico di Carey è stata fondamentale. Le applicazioni legacy sono diventate trasparenti grazie alla piattaforma di osservabilità in tempo reale completamente automatizzata della tecnologia IBM. Instana ha fornito a Carey la visione a raggi X per individuare i colli di bottiglia delle prestazioni, le anomalie delle risorse e i problemi operativi in tempo reale, creando una nuova era di affidabilità e manutenzione proattiva.

Il salto finale verso operazioni modernizzate è stato un cutover meticolosamente pianificato, a testimonianza dell'impegno totale di Carey per la modernizzazione. Grazie a un'accurata documentazione e a una serie di prove, il team ha eseguito una transizione senza problemi. Dopo la migrazione, Carey ha registrato tempi di inattività pianificati o non pianificabili praticamente pari a zero. I numeri relativi a prestazioni e affidabilità hanno raggiunto e spesso superato quelli del sistema on-premise.