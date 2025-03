Canal+ Télécom mappa il suo sistema informativo con IBM Instana Observability

Canal+ Télécom vanta una competenza specifica nel settore delle telecomunicazioni nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare ed è un operatore integrato che offre accesso internet a privati, aziende ed enti pubblici.

Canal+ Télécom dispone di una propria rete di data center e monitora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i suoi servizi, in particolare per i clienti B2B.

"Diversi anni fa abbiamo optato per una soluzione di supervisione convenzionale per il monitoraggio del nostro sistema informativo, ma ora non soddisfa pienamente le nostre esigenze di mappatura delle applicazioni e dei servizi", spiega Raphaël Bourgeois, Responsabile degli strumenti di monitoraggio della Divisione tecnica e operativa di Canal+ Télécom.



"Con l'emergere di nuove tecnologie, come la containerizzazione, le soluzioni tradizionali sono diventate sempre più inadatte o addirittura obsolete".

Per affrontare questa situazione, Canal+ Télécom ha cercato un nuovo strumento in grado di mappare meglio gli asset del sistema informativo, segnalare gli incidenti in tempo reale e facilitare l'identificazione delle cause dei problemi segnalati.

“Utilizziamo le soluzioni IBM dal 2007, in particolare Watson AIOps. Conoscevamo già IBM Instana Observability, quindi abbiamo deciso di lanciare un MVP con questo strumento".

Questo processo è stato semplificato grazie alla collaborazione con Erica, azienda partner di IBM che dal 2011 supporta Canal+ Télécom nei suoi progetti IT.

"Il nostro partner è ben consapevole delle nostre esigenze e sa chi contattare in IBM per fare progredire i nostri progetti".