CAC Engineering GmbH è specializzata in servizi di ingegneria completi per la costruzione di impianti. Adottando metodi e strumenti all'avanguardia, CAC mira a promuovere l'innovazione, aumentare l'efficienza, ridurre i costi e ottenere una maggiore adattabilità.



L'azienda ha deciso di standardizzare e ottimizzare le sue procedure con SAP S/4HANA, tuttavia il suo fornitore di servizi locale non disponeva dell'infrastruttura necessaria per fare funzionare il sistema e le soluzioni di cloud pubblico non erano in grado di soddisfare i suoi complessi processi. CAC necessitava di un approccio su misura per superare queste sfide ed evitare rischi di ritardi e potenziali perdite. Alla ricerca di un miglioramento continuo, CAC ha lanciato il programma CAC4Future e ha cercato un collaboratore per far progredire le sue operazioni attraverso la digitalizzazione.