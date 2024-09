Cabify ha inizialmente creato la propria app utilizzando il database open source, Apache CouchDB, su cui si basa Cloudant. Tuttavia, l'azienda ha riscontrato un collo di bottiglia in termini di scalabilità e prestazioni. Questo aspetto è stato amplificato dal fatto che in quel momento stava anche cercando di espandere in modo significativo la propri attività e quindi necessitava di una soluzione di database in grado di scalare con l'aggiunta di ulteriori utenti e di nuovi territori.