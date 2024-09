Il team di reclutamento di BuzzFeed ritiene che la soluzione di Uncubed, guidata dall'IA, che presenta le offerte di lavoro più adatte ai candidati migliori, consentirà ai responsabili dei talenti di prendere decisioni di assunzione più informate e più rapidamente, una capacità cruciale per la crescita del suo business.

"Uncubed si integra perfettamente con il nostro sistema di tracciamento dei candidati e questo significa che possiamo offrire la stessa esperienza semplice e coerente per chi si candida sia tramite Uncubed che tramite BuzzFeed.com", spiega Geiger. “L'elemento di differenziazione cruciale rispetto al percorso Uncubed è la capacità di far emergere informazioni che aiutano i potenziali candidati a decidere se uno dei nostri ruoli è adatto alle loro capacità ed esperienza.

“Riteniamo che consentire ai candidati di valutare se un ruolo è veramente adatto a loro in questa fase iniziale aiuterà i nostri responsabili dei talenti a dedicare meno tempo a selezionare i candidati e più tempo a esaminare i migliori candidati le cui competenze sono strettamente allineate alla posizione. Più tempo dedichiamo alle attività di valutazione a valore aggiunto, minore è il rischio di assunzioni sbagliate e di abbandono, quindi siamo molto entusiasti del potenziale della soluzione".

BuzzFeed sta già iniziando a misurare i risultati positivi raggiunti grazie alla sua collaborazione con Uncubed. Oggi, l'87% dei candidati di BuzzFeed che si candidano tramite l'IBM Watson Candidate Assistant, alimentato dai dati di Uncubed, passano dallo screening telefonico al colloquio in presenza, rispetto a solo il 53% dei candidati provenienti da altre fonti. In altre parole, BuzzFeed ha il 64% di probabilità in più di invitare candidati IBM Watson Candidate Assistant a partecipare a colloqui di persona rispetto ad altri candidati.

Analizzando i dati delle conversazioni di IBM Watson Candidate Assistant, Uncubed continua a scoprire informazioni utili per aiutare BuzzFeed a perfezionare la strategia di reclutamento.

"Sebbene il progetto pilota sia ancora in corso, stiamo già raccogliendo alcuni dati preziosi da IBM Watson Candidate Assistant", commenta Geiger. "Ad esempio, possiamo vedere la proporzione di domande per ruoli tecnologici rispetto ai ruoli di marketing. Se notiamo che quell'area di business attira meno candidature del previsto, possiamo intervenire per migliorare la visibilità di quei ruoli, ad esempio organizzando un evento promozionale o una campagna commerciale digitale".

Continua: "Anche conoscere il tipo di domande che le persone pongono a IBM Watson Candidate Assistant è prezioso per il nostro team, in quanto evidenzia le aree in cui potremmo aver bisogno di fornire maggiori informazioni ai candidati. Se notiamo domande frequenti su argomenti quali: "Qual è la politica di BuzzFeed in materia di congedo parentale?" o "Com'è la cultura dell'ufficio a BuzzFeed?", possiamo creare le pagine pertinenti sul nostro sito per rispondere meglio a queste domande".

BuzzFeed ha già assunto candidati grazie alla collaborazione con Uncubed e ne sta intervistando altri man mano che il progetto pilota prosegue.

"La prova migliore dell'efficacia del progetto pilota è la qualità dei candidati che ci vengono presentati: finora i risultati sono estremamente incoraggianti", conclude Geiger. "In qualità di azienda leader nel settore dei media alimentati dalla tecnologia, il nostro obiettivo è sempre quello di garantire che le persone migliori si candidino per le posizioni più adeguate al momento giusto. Proseguendo il nostro lavoro con Uncubed, siamo in una posizione solida per attrarre, individuare e assumere i migliori talenti in modo da alimentare la nostra continua crescita".