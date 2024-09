Il mercato automobilistico globale si sta rapidamente orientando verso la progettazione, lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici per soddisfare la domanda di un trasporto sostenibile da parte dei consumatori e, naturalmente, per soddisfare controlli sulle emissioni sempre più rigorosi. In qualità di fornitore chiave di marchi leader del settore tra cui Volkswagen, Daimler-Benz, BMW e General Motors, Bury Group deve far fronte a una serie di nuovi, e sempre crescenti, requisiti.

Per adeguarsi al ritmo del cambiamento, l'azienda cerca costantemente di adattare e migliorare i propri sistemi di produzione e controllo il più rapidamente possibile, mantenendo una qualità estremamente elevata. BURY è conforme a numerosi standard di settore come IATF 16949, ISO26262 e ASPICE e ottimizza l'intero ciclo di vita dello sviluppo per garantire operazioni basate sulle best practice. Inoltre, per soddisfare le crescenti aspettative del mercato e del clienti OEM, l'azienda sta implementando sistemi relativi ai software per la sicurezza informatica e ai requisiti di sicurezza funzionale all'interno dei propri prodotti.

Mariusz Bielawa, Chief Information Officer di BURY, afferma: "La nostra strategia consiste nell'adottare un approccio olistico in tutti i nostri processi di sviluppo. Gli obiettivi sono migliorare la nostra produttività complessiva, potenziare la nostra qualità ingegneristica e raggiungere una maggiore sostenibilità attraverso la riduzione delle rilavorazioni, un minore utilizzo di risorse e la modellazione virtuale in sostituzione dei prototipi fisici”.

Tuttavia, con la crescita dell'azienda, il sistema di gestione del ciclo di vita della progettazione esistente di BURY non era in grado di tenere il passo e non offriva funzionalità sufficienti.

"Per fornire le migliori soluzioni e prodotti, sia hardware che software, ai nostri clienti più esigenti, volevamo garantire che i nostri complessi processi e cicli di sviluppo si svolgessero in modo fluido, rapido e conforme agli standard più elevati", spiega Bielawa.

Per facilitare la ricerca di una soluzione avanzata, BURY si è rivolta a SmarterProcess, un IBM Business Partner. SmarterProcess è specializzata in servizi tecnologici e di consulenza, tra cui automazione dei test, gestione dei requisiti, gestione della qualità, ciclo di sviluppo integrato delle applicazioni, DevOps e automazione della distribuzione delle applicazioni.