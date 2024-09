BRED Banque Populaire

I consumatori di oggi vogliono usufruire dei servizi bancari alle proprie condizioni.Questo vuol dire poter fare operazioni ovunque e in qualsiasi momento tramite i propri dispositivi mobili, conservando però quel rapporto umano che lega i clienti alle banche per tutta la vita.Di rimando, BRED si sta reinventando per eccedere le aspettative dei clienti mediante i canali digitali, senza rinunciare all'obiettivo di instaurare con loro una relazione solida.

Per prepararsi a questa trasformazione, BRED ha dapprima censito la propria infrastruttura IT, per appurare che fosse in grado di fornire le prestazioni, l'efficienza e la scalabilità indispensabili per portare la banca in una nuova era e sostenerne la crescita. Al termine del processo, è stata presa la decisione di attuare un cambio radicale, in modo da poter soddisfare sia le esigenze attuali che quelle future.

Christophe Boulanger, responsabile dei comparti server, virtualizzazione, storage, open e mainframe di BRED, spiega che "al centro delle nostre operazioni IT c'è un ambiente server IBM Z supportato da una soluzione a nastro virtuale [VTS].La library dei nastri aveva quasi cinque anni e cominciava a mostrare segni di obsolescenza.Con l'incremento della domanda, cominciavamo a notare un certo degrado delle prestazioni e un allungamento dei processi di backup, due elementi che aumentavano il rischio di ricadute negative sui livelli di servizio forniti ai clienti.

Il team IT di BRED si è pertanto posto un obiettivo, ovvero selezionare un'infrastruttura a prova di futuro capace di offrire performance migliori, finestre di backup più corte e scalabilità integrata.Inoltre, volgendo il pensiero verso il lungo periodo, il team desiderava costruire le fondamenta di una strategia cloud.Boulanger commenta: "Poiché volevamo tenere aperta la possibilità di archiviare i dati nel cloud in futuro, avevamo bisogno di una nuova soluzione IT che supportasse questa opzione".