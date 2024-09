A seguito di un'accurata analisi di una serie di fornitori, Bravida ha deciso di implementare IBM Planning Analytics per trasformare i propri processi di pianificazione del bilancio.

Fredrik Larsson ricorda: "Abbiamo invitato diverse aziende a presentare le loro soluzioni ai nostri amministratori e agli utenti di business, chiedendo loro di dimostrare in che modo il loro sistema sarebbe stato utile alle varie divisioni della nostra azienda. Era chiaro che IBM Planning Analytics offriva funzionalità molto potenti che avrebbero soddisfatto le nostre esigenze, compresa un'eccezionale versatilità, ed era anche più conveniente rispetto alle offerte della concorrenza".

Bravida ha collaborato con il Business Partner IBM Advectas per implementare IBM Planning Analytics in un periodo di tempo molto ristretto di cinque settimane, al fine di completare l'implementazione prima del termine successivo per la pianificazione del bilancio. Fredrik Larsson spiega: "Abbiamo lavorato con Advectas per diversi anni, quindi sapevamo che conoscevano bene i nostri sistemi e processi e che avevano compreso i nostri obiettivi strategici.

"Quando abbiamo parlato della scadenza che ci eravamo prefissati, il nostro consulente Advectas era un po' teso, ma determinato. Advectas ci ha aiutato a pianificare ogni aspetto dell'implementazione fino all'ultimo dettaglio, snellendo il processo per assicurarci di realizzarla nei tempi previsti".

Bravida ha optato per IBM Planning Analytics in hosting su IBM Cloud per accelerare la distribuzione e semplificare la gestione continua. Fredrik Larsson spiega: "Scegliere IBM Cloud per l'hosting del nuovo sistema è stato facile. Desideravamo ridurre al minimo la manutenzione del sistema ed eravamo ben consapevoli delle elevate prestazioni, disponibilità, flessibilità e sicurezza offerte da IBM Cloud. La distribuzione di IBM Planning Analytics in IBM Cloud ci ha anche aiutato a implementare rapidamente la soluzione, un passo fondamentale per il rispetto delle scadenze: se avessimo scelto un'opzione on-premise, sarebbe stato impossibile rispettare le scadenze prefissate per questo processo".

Bravida ha completato l'implementazione di base di IBM Planning Analytics prima del previsto, creando un sistema di pianificazione del bilancio di facile utilizzo per gli utenti di business. Quando i responsabili regionali o di filiale definiscono il proprio budget, il sistema integra perfettamente i dati del software ERP (Enterprise Resource Planning) e del software del libro paghe dell'azienda, che vengono aggiornati dai project manager e dai responsabili dei servizi durante il corso dell'anno. La soluzione semplifica la pianificazione del periodo successivo.

Dopo aver chiuso il processo di pianificazione del bilancio, l'azienda ha ripreso a lavorare con Advectas per implementare ulteriori funzionalità con il fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e la flessibilità del suo sistema di budgeting. L'azienda ha inoltre collaborato con il Business Partner IBM Addedo per realizzare un'applicazione conforme alla nuova normativa IFRS 16, che richiede alle aziende di inserire le concessioni d'uso nei loro bilanci. La politica introduce un'ulteriore complessità per la pianificazione del bilancio di Bravida, che noleggia circa 7.000 veicoli e diverse centinaia di strutture. Grazie all'aiuto di IBM Planning Analytics e Addedo, l'azienda sarà in grado di soddisfare con facilità le nuove linee guida.