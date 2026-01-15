Brasil TecPar scala la connettività tramite l'automazione basata su AI e observability
L'ambizione di Brasil TecPar di entrare tra i primi cinque operatori telecom del Brasile entro il 2027 richiedeva molto più di una semplice espansione della rete: aveva bisogno dell'intelligence operativa. Il modello di consolidamento dell'azienda, che integra molteplici ISP regionali, ha creato un ecosistema complesso di sistemi legacy, protocolli diversificati ed enormi flussi di dati.
Ogni giorno, centinaia di migliaia di avvisi provenienti da OSS (Operations Support Systems for network monitoring) e BSS (Business Support Systems for customer and billing processes), dispositivi di rete in fibra e data center edge si contendevano l'attenzione, rendendo difficoltoso dare priorità agli incidenti critici. Il triage manuale rallentava i tempi di risposta e aumentava i costi, mentre i problemi ricorrenti minacciavano l'affidabilità del servizio. L'assenza di un sistema centralizzato per la gestione degli asset e degli order management ha aggiunto una sfida ulteriore, rendendo le operazioni costose e inefficienti. Poiché la base di clienti è cresciuta di oltre 1,3 milioni di abbonati e l'infrastruttura ha raggiunto fino a oltre 212.000 chilometri di fibra, la posta in gioco era chiara: senza un approccio unificato e predittivo alle operazioni, la crescita avrebbe potuto compromettere l'esperienza che definisce la promessa del marchio Brasil TecPar: la prossimità, in modo che le persone possano andare oltre.
Per sostenere la crescita e realizzare la propria visione di connettività a livello nazionale, Brasil TecPar ha introdotto CORTEX, un centro dedicato alle operazioni di rete cognitiva progettato per garantire scalabilità e affidabilità. Al centro di CORTEX c'è IBM Maximo Application Suite, che gestisce asset come oltre 3.300 siti di rete, oltre 212.000 km di infrastruttura in fibra e data center edge. Maximo automatizza la creazione di ordini di lavoro, collega gli incidenti agli asset interessati e consente una manutenzione proattiva, riducendo i tempi di inattività e gli invii inutili sul campo. IBM® Cloud Pak for AIOps agisce come livello cognitivo per l'observability e la correlazione degli eventi, filtrando il rumore di allarme e prevedendo i guasti prima ancora che si verifichino. Insieme, trasformano le operazioni da troubleshooting reattivo a resilienza predittiva e basata sui dati.
L'implementazione ha seguito la metodologia IBM Garage, accelerando la progettazione e l'implementazione attraverso pratiche agili e framework di governance per garantire l'adozione e un ROI misurabile.
L'impatto di CORTEX è stato immediato e profondo. Brasil TecPar ha ampliato la capacità di ascolto della rete fino a 15 volte, passando da 20.000 a 250.000 avvisi al giorno. Oggi, la piattaforma monitora oltre 3.300 siti di rete in nove stati e nel Distretto Federale, gestendo più di 212.000 chilometri di fibra ed elaborando fino a 300.000 allerte giornaliere con intelligence predittiva. La correlazione automatica degli eventi e l'emissione dei ticket hanno ridotto in modo significativo il tempo medio di risoluzione (MTTR), mentre il rumore di allarme è diminuito di oltre il 70%, liberando gli ingegneri dal triage ripetitivo. Integrazione con IBM Maximo, creazione automatizzata degli ordini di assistenza e collegamento degli incidenti agli asset interessati, semplificando la manutenzione e riducendo inutili invii sul campo. Questi progressi hanno rafforzato l'affidabilità del servizio e accelerato il percorso di Brasil TecPar verso operazioni proattive e basate sui dati, grazie a IBM Maximo Application Suite e a IBM Cloud Pak for AIOps.
Brasil TecPar, con sede a São Paulo, nell'ottobre 2025, con l'acquisizione di All Rede e OnNet, è diventata il quinto fornitore di banda larga fissa più importante del Paese. Fondata nel 1995, è cresciuta fino a diventare un gruppo nazionale di telecomunicazioni tramite fusioni e acquisizioni, completando 57 acquisizioni e integrando marchi come Amigo, Ávato, Blink, ALT e Sempre. Attualmente serve oltre 1,3 milioni di abbonati in nove stati e nel Distretto Federale con oltre 212.000 km di rete in fibra e mira a posizionarsi tra i primi cinque operatori del Brasile entro il 2027.
