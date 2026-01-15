Per sostenere la crescita e realizzare la propria visione di connettività a livello nazionale, Brasil TecPar ha introdotto CORTEX, un centro dedicato alle operazioni di rete cognitiva progettato per garantire scalabilità e affidabilità. Al centro di CORTEX c'è IBM Maximo Application Suite, che gestisce asset come oltre 3.300 siti di rete, oltre 212.000 km di infrastruttura in fibra e data center edge. Maximo automatizza la creazione di ordini di lavoro, collega gli incidenti agli asset interessati e consente una manutenzione proattiva, riducendo i tempi di inattività e gli invii inutili sul campo. IBM® Cloud Pak for AIOps agisce come livello cognitivo per l'observability e la correlazione degli eventi, filtrando il rumore di allarme e prevedendo i guasti prima ancora che si verifichino. Insieme, trasformano le operazioni da troubleshooting reattivo a resilienza predittiva e basata sui dati.

L'implementazione ha seguito la metodologia IBM Garage, accelerando la progettazione e l'implementazione attraverso pratiche agili e framework di governance per garantire l'adozione e un ROI misurabile.