Boston Scientific è entrata in contatto con l'IBM Business Partner AOS International e la società di logistica canadese RoadLaunch. Queste due società si sono unite per creare CORNERSTONE Blockchain Solutions in Colombia.

CORNERSTONE ha contribuito allo sviluppo della soluzione pilota, un'offerta software as a service (SaaS) che risiede esclusivamente su IBM Cloud. La soluzione prende i dati (transazioni, ordini e documenti digitalizzati) e li copia su contratti intelligenti. Il team tecnico è stato anche in grado di aggiungere la scansione dei prodotti e altre integrazioni chiave alla soluzione, dal momento che IBM Cloud utilizza hyperledger fabric, un protocollo blockchain open source. IBM Cloud Kubernetes Services è tra i prodotti che forniscono sicurezza e stabilità e aiutano al contempo a orchestrare workload e origini dati attendibili.