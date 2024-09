Al momento dell'elaborazione dell'offerta, alcuni criteri sono stati particolarmente importanti per i controllori di BKW. Innanzitutto, l'obiettivo principale della soluzione di analytics doveva essere il supporto strategico e operativo per il top management. Group Controlling doveva essere in grado di apportare modifiche flessibili alla struttura dei dati in poche ore, tenendo conto, ad esempio, di nuove fonti di dati o categorie. Oltre a ciò, il nuovo pacchetto di analytics doveva rappresentare vari KPI, come indicatori finanziari, non finanziari, tecnici e specifici del mercato. I resoconti aziendali mensili dovevano essere disponibili al più tardi entro il giorno 10 del mese successivo. Inoltre, doveva essere possibile simulare i cambiamenti organizzativi e aggiornare i report precedenti. Anche il workflow e la comunicazione con tutte le persone coinvolte nel processo dovevano essere inclusi, proprio come la distribuzione rapida e semplice dei report.

Alla fine, però la domanda fondamentale era chi potesse offrire la soluzione migliore relativamente alla rendicontazione delle prestazioni di BKW, poiché questa veniva ancora effettuata tramite un foglio di calcolo Excel . IBM ha fatto la migliore impressione con il pacchetto IBM Planning Analytics , una versione più recente e migliore di IBM Cognos TM1. Sono state la flessibilità e la facilità d'uso del software a convincere il team. I controllori possono aggiungere nuove organizzazioni molto rapidamente insieme a tutti i dati principali, riallocarli, mostrare diverse strutture organizzative in parallelo o adattare le visualizzazioni e le analisi ai nuovi requisiti. Queste qualità sono particolarmente vantaggiose se si considera la rapida ed eterogenea crescita del Gruppo.

L'installazione di IBM Planning Analytics è avvenuta senza problemi ed è stata completata rapidamente. Un piccolo team di Group Controlling ha gestito il progetto parallelamente al lavoro quotidiano ed è stato istruito dagli esperti di IBM. Grazie a questa supervisione personale, i responsabili del trattamento di BKW hanno imparato rapidamente, utilizzando i loro dati, come generare i modelli necessari per scopi specifici. In effetti, sono stati in grado di creare dei report in pochi giorni e, poche settimane dopo, sono riusciti ad apportare modifiche ai modelli o ai dati stessi.