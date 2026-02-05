Bequeathed collabora con Prolifics per sviluppare un servizio innovativo di scrittura di testamenti tramite AI utilizzando la tecnologia IBM® watsonx
La missione di Bequeathed è garantire che tutti abbiano un piano per la fine della vita, proteggendo la propria eredità e sostenendo le persone che lasciano. Il servizio online di Bequeathed consente a chiunque di creare gratuitamente un testamento di base o di mettersi in contatto con un esperto per accedere a un supporto personalizzato a pagamento. Lavorando con enti di beneficenza, l'azienda incoraggia le persone a lasciare lasciti testamentari alle cause a cui tengono e ha impegnato finora 100 milioni di sterline.
Bequeathed ha sviluppato un sistema esperto con un motore logico complesso, progettato per offrire la stessa solida consulenza legale e le stesse tutele che una persona riceverebbe recandosi fisicamente presso uno studio legale. Tuttavia, nel raccogliere le informazioni richieste, il questionario potrebbe sembrare lento e ripetitivo agli utenti.
"Molti provider di servizi di testamento online offrono un'esperienza utente eccellente, ma non offrono la consulenza legale di cui le persone hanno bisogno", esordisce Jonathan Brewer, fondatore di Bequeathed. "Riteniamo sia importante garantire che i consumatori ricevano consulenza legale, perché potrebbero essere presenti degli aspetti che non hanno considerato e che potrebbero avere delle ripercussioni sui beneficiari. Il nostro ruolo è sempre stato quello di rimuovere gli ostacoli alla redazione di un testamento; ci siamo resi conto che dovevamo rendere l'esperienza ancora più accessibile, mantenendo la sofisticatezza del nostro sistema."
Allo stesso tempo, come parte integrante della sua strategia di crescita, Bequeathed ha individuato l'opportunità di espandere il proprio sistema in un'offerta software-as-a-service (SaaS) per studi legali.
"Negli ultimi anni abbiamo assistito a un grande cambiamento nel comportamento dei consumatori: circa il 20% delle persone nel Regno Unito intende ora fare testamento online", spiega Brewer. "Spesso però, gli studi legali sono molto cauti nell'adozione di nuove tecnologie. Volevamo aiutare gli avvocati a raggiungere i consumatori, ovvero ad andare online."
Bequeathed ha contattato il suo partner di tecnologia di fiducia Prolifics, che aveva sviluppato e curato il sistema online originale, per avviare il progetto di trasformazione volto a proporre la nuova offerta, denominata MyIntent. Prolifics, un IBM Platinum Partner, ha proposto una soluzione realizzata con IBM watsonx.ai Studio di sviluppo AI. La soluzione IBM è progettata per soddisfare i rigorosi requisiti normativi del settore legale con guardrail integrati e tecnologia trasparente.
"Avevamo già un sistema collaudato, sviluppato con gli input di 50.000 utenti registrati passati al vaglio dagli avvocati nel corso di otto anni", commenta Brewer. "Per noi era importante non perdere la fiducia nell'accuratezza del processo decisionale; IBM watsonx ci ha garantito che avremmo avuto il pieno controllo sui modelli AI."
Lavorando a stretto contatto nell'arco di tre mesi, Prolifics ha aiutato Bequeathed a integrare la tecnologia watsonx.ai nella sua piattaforma per offrire MyIntent, aggiungendo un ai chatbot e un'interfaccia reattiva e intuitiva. La piattaforma è ospitata su un'istanza con sede in Regno Unito di Amazon Web Services (AWS), e supporta alte prestazioni e scalabilità mantenendo conformità e sicurezza al centro del progetto.
"Prolifics comprende sempre il nostro caso aziendale e chi sono i nostri clienti e utenti", afferma Brewer. "Quando ci si occupa di nuove tecnologie, è importante avere un certo livello di fiducia con il fornitore per ridurre i rischi."
Integrando watsonx.ai in MyIntent, Bequeathed può soddisfare con sicurezza la crescente domanda di servizi di scrittura di testamenti online, mantenendo un approccio personalizzato. I consumatori possono utilizzare un linguaggio naturale e colloquiale per trasmettere rapidamente e facilmente informazioni rilevanti a un chatbot. Questo approccio ha ridotto in media il numero di domande poste all'utente del 30%, aumentando la propensione a completare il colloquio per la finalizzazione del testamento online.
Parallelamente, l'adozione della tecnologia AI favorisce la scalabilità e l'economicità della fornitura di servizi di redazione di testamenti, come riscontrato dal team legale interno di Bequeathed. L'utilizzo del sistema MyIntent per raccogliere istruzioni, redigere documenti e accogliere il cliente permette a ogni avvocato di servire 624 nuovi clienti privati all'anno, più del doppio di quanto possibile con i metodi legali tradizionali.
"Utilizzando la tecnologia IBM watsonx, un avvocato può fornire la stessa esperienza e consulenza online di alta qualità che un potenziale cliente otterrebbe entrando nel suo ufficio", conclude Brewer. "Non vediamo l'ora di capire come ampliare il nostro utilizzo dell'AI, ad esempio per migliorare la conversione ai trust testamentari e alle procure permanenti".
Fondata nel 2017, Bequeathed collabora con i suoi partner nei settori della beneficenza, legale e funerario per fornire servizi di redazione di testamenti online e incoraggiare le persone a lasciare donazioni nel proprio testamento. Grazie ai consigli, agli strumenti utili e alla consulenza legale attraverso il servizio online MyIntent, Bequeathed consente alle persone di pianificare il proprio futuro e di affrontare la scomparsa di una persona cara.
Con oltre 45 anni di esperienza, Prolifics è una società di ingegneria digitale e consulenza che aiuta i clienti a orientarsi e ad accelerare il percorso di trasformazione digitale. Specializzata in AI, automazione aziendale, cybersecurity e altro ancora, Prolifics rimane all'avanguardia nell'innovazione digitale per aiutare le aziende a sbloccare il pieno potenziale.
