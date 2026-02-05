Bequeathed ha contattato il suo partner di tecnologia di fiducia Prolifics, che aveva sviluppato e curato il sistema online originale, per avviare il progetto di trasformazione volto a proporre la nuova offerta, denominata MyIntent. Prolifics, un IBM Platinum Partner, ha proposto una soluzione realizzata con IBM watsonx.ai Studio di sviluppo AI. La soluzione IBM è progettata per soddisfare i rigorosi requisiti normativi del settore legale con guardrail integrati e tecnologia trasparente.

"Avevamo già un sistema collaudato, sviluppato con gli input di 50.000 utenti registrati passati al vaglio dagli avvocati nel corso di otto anni", commenta Brewer. "Per noi era importante non perdere la fiducia nell'accuratezza del processo decisionale; IBM watsonx ci ha garantito che avremmo avuto il pieno controllo sui modelli AI."

Lavorando a stretto contatto nell'arco di tre mesi, Prolifics ha aiutato Bequeathed a integrare la tecnologia watsonx.ai nella sua piattaforma per offrire MyIntent, aggiungendo un ai chatbot e un'interfaccia reattiva e intuitiva. La piattaforma è ospitata su un'istanza con sede in Regno Unito di Amazon Web Services (AWS), e supporta alte prestazioni e scalabilità mantenendo conformità e sicurezza al centro del progetto.

"Prolifics comprende sempre il nostro caso aziendale e chi sono i nostri clienti e utenti", afferma Brewer. "Quando ci si occupa di nuove tecnologie, è importante avere un certo livello di fiducia con il fornitore per ridurre i rischi."