Con la tecnologia IBM in uso e la competenza di BBS a portata di mano, BELBİM si trova nella posizione migliore possibile per quanto riguarda la sicurezza dei suoi sistemi informatici. L'organizzazione ha acquisito ulteriori livelli di protezione contro le minacce interne ed esterne senza creare disagi agli utenti.

«Le password rappresentano la chiave di accesso alla nostra organizzazione: proteggerle è la nostra priorità», afferma Nisanoğlu. «Grazie a IBM Security Verify Privilege Vault e BBS, siamo sicuri di questa prima linea di difesa contro la compromissione dei nostri sistemi.

Automatizzando le attività chiave attraverso la soluzione IBM, BELBİM sta riscontrando un notevole incremento dell'efficienza. Il team IT dell'organizzazione impiega meno risorse per gestire gli account privilegiati e dimostrare la conformità agli obblighi normativi.

«Da quando abbiamo avviato il progetto con IBM e BBS, abbiamo ottenuto notevoli risparmi in termini di costi e di tempo», commenta Nisanoğlu. «Ad esempio, stiamo risparmiando il 40% sulle licenze PAM». Dedichiamo il 50% di tempo in meno alla gestione degli account privilegiati e alla concessione dell'accesso a nuovi utenti. I nostri team di sicurezza IT dedicano il 20% di tempo in meno alle indagini e alla revisione degli incidenti PAM, e possiamo generare i report richiesti dalle autorità di regolamentazione nell'80% del tempo che impiegavamo prima».

BELBİM ha in programma di estendere la soluzione con IBM Security Verify Governance per ottimizzare l'accesso degli utenti al di là degli account privilegiati. Mentre l'organizzazione studia come semplificare la vita ai cittadini e ai visitatori di Istanbul, le soluzioni IBM Security la aiutano a raggiungere i suoi obiettivi e a mettere in atto una strategia Zero Trust.

Nisanoğlu conclude: «Applicando elementi dell'approccio IBM Zero Trust alla sicurezza, stiamo aumentando la nostra cyber resilience, pur consentendo ai nostri utenti di lavorare in modo efficace. Di conseguenza possiamo concentrarci sulla nostra missione principale: mantenere Istanbul in movimento per i cittadini e i visitatori».