BBVA Francés si è affidata per molti anni a IBM Z per supportare i suoi sistemi bancari fondamentali e, recentemente, ha rinnovato il suo investimento nella piattaforma passando a un server IBM z13. Per trarre vantaggio dalla nuova architettura IBM Z senza dover affrontare i costi immediati e la complessità della ricompilazione delle sue applicazioni COBOL, la banca ha implementato IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS (ABO).

"Inizialmente pensavamo di eseguire la migrazione di tutte le nostre applicazioni alla versione 6 di COBOL, ma presto ci siamo resi conto che modificare e testare il codice sorgente avrebbe richiesto molto tempo e impegno", ricorda il portavoce. "Volevamo iniziare subito a sfruttare le nuove funzionalità di z13, quindi abbiamo deciso di provare ABO."

Per cominciare, BBVA Francés ha installato una versione di prova di IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS, consentendole di testare gratuitamente la soluzione per un periodo di valutazione di 90 giorni. Successivamente, BBVA Francés ha identificato 15 applicazioni ad alto consumo di CPU da eseguire tramite ABO.

"I risultati sono stati molto interessanti", afferma il portavoce. "Utilizzando IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS, siamo stati in grado di ridurre l'utilizzo della CPU di questi programmi di test di circa il 15%, migliorando significativamente le prestazioni."

Sulla base di questo successo, BBVA Francés ha installato l'edizione completa di IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS da utilizzare per i workload di produzione. La banca ha quindi lavorato a stretto contatto con un team di IBM per iniziare a ottimizzare le applicazioni COBOL, con un piano di emergenza completo per mantenere il rischio al minimo.

"Ogni settimana prendiamo 10 programmi batch ad alta intensità di CPU per ottimizzarli nell'ambiente di sviluppo ABO e li implementiamo in produzione il venerdì sera", afferma il portavoce. "IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS genera codice che consente alle nostre applicazioni di sfruttare le nuove funzionalità hardware del nostro server z13 senza alcuna ricompilazione: è uno strumento fantastico."