"IBM e BBVA hanno discusso i concetti di AI generazionale un po' di tempo fa. Entrambi ci abbiamo creduto subito, abbiamo creato questo team e siamo partiti. Per noi ha fatto davvero la differenza. Oltre ad essere contenti di esserne venuti a conoscenza fin da subito, l'abbiamo molto apprezzata perché ci ha permesso di prepararci al futuro.



Nel il nostro percorso con l'AI generativa, in BBVA abbiamo assistito a una trasformazione notevole. Lavorando a stretto contatto con IBM, abbiamo sfruttato la potenza dell'analisi avanzata, del machine learning e ora dell'AI generativa. Questo cambiamento di paradigma ha cambiato in modo sostanziale il modo in cui ci approcciamo all'AI. Non si tratta solo di una situazione plug & play ma di un artigianato collaborativo, una messa a punto dei modelli e il raggiungimento del pieno potenziale della nostra organizzazione. La partnership con IBM, con la loro esperienza e la nostra visione condivisa, è stata determinante nell’aiutarci a percorrere con successo questo percorso di trasformazione. E ritengo anche che lavorare in un team aziendale con persone che conoscono molto bene i modelli sia molto importante, e questo mi sembra il fattore di differenziazione della nostra collaborazione".



Ricardo Martín Manjón

Global Head of Data

BBVA