Per affrontare le crescenti sfide, Banco do Brasil si è ricolta ai partner fidati EY e IBM, incaricandoli di sviluppare congiuntamente un'evoluzione del suo modello di governance. Riconoscendo la portata di questa trasformazione, Banco do Brasil ha fatto un passo coraggioso, impegnandosi a una solida strategia di governance dell'AI. EY è stata incaricata di progettare e supportare l'implementazione di framework completi, su misura per il contesto istituzionale della banca. IBM ha invece fornito le basi tecnologiche con il toolkit IBM® watsonx.governance per garantire automazione, trasparenza e supervisione continue lungo tutto il percorso dell'AI.

EY e IBM hanno svolto ruoli complementari nell'evoluzione della governance dell'AI per Banco do Brasil. Mentre EY guidava lo sviluppo dei propri framework Lifecycle e Continuous AI Monitoring di AI generativa, IBM ha reso operativa questa strategia tramite watsonx.governance. Questi framework definiscono ruoli e responsabilità chiari durante tutto il ciclo di vita dell'AI, dalla progettazione del modello all'implementazione in ambienti critici, e introducono processi di valutazione rigorosi per i modelli fondamentali, come il benchmarking e la valutazione delle vulnerabilità.

IBM ha svolto un ruolo critico nel garantire supervisione continua, spiegabilità e conformità per i sistemi AI tradizionali. La piattaforma supporta monitoraggio in tempo reale, avvisi proattivi e metriche personalizzate, consolidando un sistema unificato di controllo e fiducia.

L'integrazione degli strumenti IBM con i framework di EY è attualmente in fase di test nei casi d'uso dell'AI generativa (gen AI) per aiutare a garantire l'allineamento con i requisiti di conformità, prestazioni e gestione del rischio.

Questa sinergia tra progettazione strategica e tecnologia avanzata ha consentito a Banco do Brasil di scalare l'AI in modo etico e con fiducia istituzionale in un ambiente con un elevato livello di sicurezza.