IBM ed EY potenziano la governance dell'AI per trasformare la fiducia istituzionale
In qualità di banca più antica dell'America Latina, Banco do Brasil ha svolto a lungo un ruolo fondamentale nel plasmare il panorama finanziario della regione. Con una tradizione di innovazione e impegno nel servire l'interesse pubblico, la banca è celebre per i progressi pionieristici nell'automazione bancaria, nei servizi digitali e nell'AI.
In linea con la sua tradizione di innovazione, Banco do Brasil ha risposto alla crescente presenza dell'AI non come un'opportunità remota, bensì come un imperativo immediato. In qualità di istituto finanziario pubblico con doveri normativi e una missione pubblica, la banca necessitava di una strategia per utilizzare l'AI in modo responsabile, trasparente e su larga scala.
Con la rapida adozione dell'AI in tutte le funzioni bancarie d'importanza critica, la banca ha dovuto affrontare sfide crescenti legate alla fiducia, alla responsabilità e alla conformità normativa.
Per affrontare le crescenti sfide, Banco do Brasil si è ricolta ai partner fidati EY e IBM, incaricandoli di sviluppare congiuntamente un'evoluzione del suo modello di governance. Riconoscendo la portata di questa trasformazione, Banco do Brasil ha fatto un passo coraggioso, impegnandosi a una solida strategia di governance dell'AI. EY è stata incaricata di progettare e supportare l'implementazione di framework completi, su misura per il contesto istituzionale della banca. IBM ha invece fornito le basi tecnologiche con il toolkit IBM® watsonx.governance per garantire automazione, trasparenza e supervisione continue lungo tutto il percorso dell'AI.
EY e IBM hanno svolto ruoli complementari nell'evoluzione della governance dell'AI per Banco do Brasil. Mentre EY guidava lo sviluppo dei propri framework Lifecycle e Continuous AI Monitoring di AI generativa, IBM ha reso operativa questa strategia tramite watsonx.governance. Questi framework definiscono ruoli e responsabilità chiari durante tutto il ciclo di vita dell'AI, dalla progettazione del modello all'implementazione in ambienti critici, e introducono processi di valutazione rigorosi per i modelli fondamentali, come il benchmarking e la valutazione delle vulnerabilità.
IBM ha svolto un ruolo critico nel garantire supervisione continua, spiegabilità e conformità per i sistemi AI tradizionali. La piattaforma supporta monitoraggio in tempo reale, avvisi proattivi e metriche personalizzate, consolidando un sistema unificato di controllo e fiducia.
L'integrazione degli strumenti IBM con i framework di EY è attualmente in fase di test nei casi d'uso dell'AI generativa (gen AI) per aiutare a garantire l'allineamento con i requisiti di conformità, prestazioni e gestione del rischio.
Questa sinergia tra progettazione strategica e tecnologia avanzata ha consentito a Banco do Brasil di scalare l'AI in modo etico e con fiducia istituzionale in un ambiente con un elevato livello di sicurezza.
Con il supporto strategico di EY e IBM, Banco do Brasil opera ora secondo un modello unificato di governance dell'AI. La banca ha notevolmente rafforzato la propria capacità di gestire le iniziative di AI con precisione, trasparenza e controllo, assicurandosi che ogni modello implementato soddisfi rigorosi standard di etica, sicurezza e prestazioni.
La banca serve un'ampia base di clienti con un'estesa copertura della governance del ciclo di vita dell'AI e sta ottenendo guadagni misurabili in termini di supervisione, agilità e fiducia.
I principali risultati includono:
Questo viaggio sta contribuendo a posizionare Banco do Brasil quale istituzione orientata alla tecnologia, in grado di trasformare l'innovazione in soluzioni affidabili e mirate, con un chiaro impegno verso il futuro.
Banco do Brasil è la banca più antica e la seconda banca più grande del Brasile, nonché la seconda più grande dell'America Latina. Dal 2000 è una delle quattro banche brasiliane più redditizie e detiene una forte posizione di leadership nel retail banking.
EY , in precedenza nota come Ernst & Young, è una delle più grandi società di servizi professionali al mondo e fa parte delle Big Four. Con sede a Londra, opera in più di 150 paesi e offre servizi assicurativi, consulenziali, strategici, fiscali e transazionali. Riconosciuta per la diversità dei suoi team e delle sue competenze, EY occupa una posizione di primo piano nell'aiutare le organizzazioni a trasformarsi, così come a gestire il rischio e a crescere in mercati complessi.
Promuovi l'adozione etica dell'AI con governance automatizzata, conformità in tempo reale e integrazione ottimale in tutta l'azienda.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM e watsonx.governance sono marchi di IBM Corp. registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.