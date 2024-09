"Il nostro miglioramento principale è che ora i nostri manager possono visualizzare e gestire le informazioni in tempo reale", osserva Castellarnau. “Prima era quasi impossibile. Ma con la dashboard operativa che mostra cosa accade in tutta la nostra azienda, in tempo reale e in un formato standard, possiamo prendere decisioni in modo più rapido e preciso”.



Continua, aggiungendo: "Possiamo anche tracciare e identificare meglio gli indicatori chiave per le aree da migliorare o che necessitano di ulteriore supervisione, così possiamo favorire nuove efficienze e sinergie operative nelle nostre tre linee di business".

Baqueira Beret è stata anche in grado di trasformare questi miglioramenti in materia di visibilità in una serie di risparmi. In particolare, ora gran parte della raccolta e reporting dei dati sono automatizzati, così l'azienda è riuscita a liberare e riassegnare diversi dipendenti ad attività più redditizie. Con nuove efficienze nei processi di acquisto, gestione del magazzino e manutenzione, l’organizzazione potrebbe contenere ulteriormente i costi dei materiali.

Il nuovo ambiente basato su Axional consente inoltre a Baqueira Beret di aggiungere nuovi servizi e migliorare il livello di supporto che può fornire ai clienti. "Abbiamo semplificato il processo di noleggio degli sci", precisa Castellarnau. "Abbiamo ridotto drasticamente le tempistiche di noleggio e siamo riusciti a consentire ai visitatori di prenotare l'attrezzatura specifica in base alle loro preferenze personali, perché vediamo in tempo reale la posizione e l'utilizzo dei nostri asset a noleggio."

Analogamente, con l'integrazione di Axional con piattaforme di prenotazione online esterne, l'azienda ha ampliato il suo potenziale pool di clienti, aumentando le vendita in modo significativo.

"Sin dall'inizio, Deister è stato un vero partner tecnologico per noi, perché ci ha aiutati a far crescere ed evolvere le nostre capacità", aggiunge Castellarnau. "Ha compreso le nostre esigenze e tecniche aziendali e ci ha fornito consulenti e ingegneri specializzati che hanno semplificato la migrazione. La suite Axional ERP è uno dei sistemi più potenti e completi che abbiamo trovato e che semplifica la gestione delle esigenze delle nostre complesse operazioni aziendali intersettoriali”.

"Le prestazioni e l'affidabilità di Informix sono state fondamentali per far funzionare l'intero progetto", osserva Cubedo. "Le funzionalità di autogestione, Informix Enterprise Replication: avevamo bisogno di un sistema sempre attivo e IBM ci ha accontentati".

Ma Deister non è soddisfatta solo del software Informix.

"Siamo business partner di IBM dal 1996", aggiunge Escoté. “Grazie a questa collaborazione, possiamo creare e offrire ai nostri clienti applicazioni aziendali di qualità e valore più elevati. Ma al di là della semplice tecnologia, essere un partner e sfruttare i fondi di IBM Co-Marketing ci aiuta a ottenere una migliore visibilità sui social network e un migliore posizionamento presso i clienti. Ci aiuta a raggiungere gli obiettivi relativi alla nostra attività e ai nostri clienti”.