L'approccio adottato da Bradesco consente ai clienti di [fare banca come desiderano nell'era digitale]. Allo stesso tempo, i clienti che utilizzano i servizi bancari tradizionali possono avere la certezza che Bradesco continuerà a offrire loro la disponibilità e la sicurezza che si aspettano. Alla base di questo approccio c'è un sistema di core banking sicuro ma [agile] con tecnologia IBM Z.

Waldemar Ruggiero Jr., Executive General Manager presso Bradesco, spiega: "I nostri sistemi di core banking sono sempre stati estremamente affidabili e rimangono al centro della nostra strategia IT. Il nostro nuovo modello esteso utilizza le API del core banking per fornire servizi digitali con IBM Z e IBM DS8950F. La disponibilità pressoché continua di questi servizi è fondamentale”.

L'innovativa soluzione Next di Bradesco è una vera e propria banca digitale che risponde alle esigenze di mobilità e disponibilità continua lungo tutto il percorso dei clienti. Next è un'applicazione che consente il trasferimento di denaro e sconti sugli acquisti inerenti lo stile di vita e la vita quotidiana. Next si basa sull'agilità e l'affidabilità di IBM Z, un solido set di soluzioni, come IBM® CICS, il server per applicazioni che consente agli sviluppatori di creare nuove applicazioni nel linguaggio che preferiscono, IBM® IMS, un software di gestione dei dati ad alte prestazioni, e IBM® DB2, una piattaforma di gestione dei dati ibrida basata sull'AI, a supporto della soluzione.

L'innovazione continua aiuta Bradesco a soddisfare le mutevoli esigenze dei propri clienti. E IBM Z rende possibile questa innovazione.

Proteggere i dati dei clienti

I clienti di Bradesco dipendono dalla sicurezza delle proprie informazioni e dei propri dati. Inoltre, per Bradesco è fondamentale garantire la conformità alle normative nazionali per la protezione delle informazioni riservate. L'intera esperienza di banking con Bradesco deve essere sicura in ogni istante.

Commenta Ruggiero: “IBM Z, unitamente a IBM DS8900F, fornisce strumenti che consentono a Bradesco di offrire un'esperienza di banking sicura al 100% ogni volta, con tanto di autenticazione a due fattori. Queste soluzioni garantiscono la sicurezza delle informazioni riservate. È anche per questo che i nostri clienti si fidano di noi".

Servire un nuovo segmento di mercato

Per Bradesco, un'altra opportunità di mercato è costituita dalla popolazione senza accesso bancario. Secondo una ricerca dell'Instituto Locomotiva, in Brasile sono circa 45 milioni le persone che non hanno un conto bancario. Per rispondere a questa esigenza, Bradesco ha istituito l'iniziativa Bradesco Expresso, che offre servizi bancari presso gli esercizi aderenti. Nelle oltre 39.000 filiali presenti in tutto il Brasile, gli esercenti partner vendono ai loro clienti servizi e prodotti Bradesco. Per raggiungere questo obiettivo, Bradesco utilizza IBM CICS per sviluppare e migliorare le applicazioni che supportano l'iniziativa, IBM DB2 per gestire i dati nel back-end e IBM® WebSphere su z/OS per le richieste front-end. Questa soluzione assicura rapidità di time-to-market a servizi e dati con disponibilità e reattività elevate.

Attraverso l'uso di un sistema di prezzi su misura, Bradesco sta adottando un approccio di attenzione ai costi nei confronti di questi nuovi, convenienti servizi. I prezzi su misura sono un nuovo modello di prezzi flessibile che semplifica il panorama dei prezzi esistente. Questo nuovo modello, che si applica tanto ai nuovi workload che a quelli esistenti, offre ai clienti IBM due nuove opzioni di prezzo: soluzione di consumo aziendale, un modello basato sull'utilizzo che offre prevedibilità di prezzo e certezza finanziaria; e soluzione di capacità aziendale, un modello di licenza a piena capacità che offre il prezzo più semplice possibile.

Un ambiente di banking integrato

L'attuale panorama IBM Z della banca comprende tre data center, di cui uno per il backup, ed è costituito da 10 server IBM® z15, incluso un LinuxONE III, e altri 10 server IBM® z14. Le principali transazioni bancarie e le informazioni sui clienti sono tutte gestite sull'infrastruttura IBM Z. Molte delle esperienze digitali, tra cui l'innovativa soluzione Next di Bradesco, vengono eseguite su un ambiente cloud ibrido che è una combinazione di cloud pubblico e privato, architettura distribuita e IBM Z. IBM Z si integra perfettamente con altri componenti dell'ambiente cloud ibrido per garantire ai clienti un'esperienza fluida e ottimale.

Per lo storage, Bradesco utilizza il sistema di dati aziendale IBM DS8950F con 12 griglie a 2 vie di librerie a nastro TS7760, ognuna con 240 TB di cache, collegate alle librerie a nastro TS3500. Per quanto riguarda i sistemi aperti, Bradesco dispone di circa 14 PB di dati memorizzati su array IBM® FlashSystem. Sia il mainframe che gli ambienti aperti sono gestiti con IBM® Spectrum Control.

Il ramo assicurativo dell'azienda utilizza IBM® WebSphere Application Server Portal in esecuzione su sistemi distribuiti per creare portali web esterni che possono essere collegati senza soluzione di continuità ai servizi back-end in esecuzione su IBM Z. Ciò riduce ulteriormente i tempi e i costi di sviluppo e semplifica la messa online di funzionalità affidabili.

L'utilizzo di IBM Z in tutto l'ecosistema bancario consente a Bradesco di fornire al mercato servizi affidabili e sicuri e di adattarsi rapidamente al mutamento delle esigenze dei clienti e delle condizioni di mercato.