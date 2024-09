Baldor Electric Company

Con Db2 Analytics Accelerator, Baldor ha eliminato i rischi aziendali e le minacce in termini di costi associati all'apparecchio precedente. Andy George continua: "Con la soluzione precedente, il supporto era sempre un problema. Con Db2 Analytics Accelerator, non è affatto un problema. Il team di IBM ha fatto un ottimo lavoro per introdurre il nostro team alla tecnologia, e riceviamo risposte alle nostre domande quasi immediatamente. Inoltre, poiché abbiamo familiarità con l'interfaccia Db2, i nostri team aziendali e tecnici sono sicuri di supportare e gestire la soluzione internamente, riducendo notevolmente il rischio aziendale".

Roger Gattis aggiunge: "Qualsiasi cosa si voglia fare è facilmente realizzabile. Nel caso di un'interruzione del sistema precedente, una ricostruzione richiedeva almeno un giorno. Con Db2 Analytics Accelerator, occorrono circa due ore, gestite tramite la GUI o le procedure memorizzate. Chi ha esperienza di Db2 ha anche esperienza di Db2 Analytics Accelerator, il che riduce i nostri costi di formazione e aumenta la nostra resilienza aziendale".

In un settore in cui il servizio clienti è una parte critica del processo di produzione, Baldor sta sfruttando la velocità di consegna delle informazioni per affinare ulteriormente le sue operazioni. A differenza dell'apparecchio precedente, che era in grado di gestire solo i carichi di lavoro di SAP Business Warehouse, IBM Db2 Analytics Accelerator può essere utilizzato anche per accelerare altre applicazioni SAP e non SAP. Di conseguenza, Baldor sta già valutando come sfruttare la soluzione in tutta l'azienda, preservando e valorizzando l'investimento iniziale nella piattaforma IBM Db2.

Roger Gattis osserva: "La chiusura di fine mese è un tipico esempio in cui siamo sotto pressione per consegnare i report finanziari alla nostra società madre. Ora che possiamo gestire facilmente il nostro carico di lavoro di accelerazione del magazzino aziendale esistente, stiamo cercando di aggiungere alcuni di quei dati finanziari in Db2 Analytics Accelerator, che potrebbe avere un enorme impatto sul reparto contabilità.

"I team di produzione stanno anche valutando l'utilizzo di Db2 Analytics Accelerator per creare dashboard per l'officina. Ad esempio, potremmo pubblicare informazioni sugli ordini quasi in tempo reale sugli schermi lungo la nostra linea di produzione, contribuendo a evitare rallentamenti del nastro trasportatore e a mantenere in movimento il processo di produzione".

Da quella che era nata come una semplice sostituzione della tecnologia di accelerazione del business warehouse, IBM Db2 Analytics Accelerator sta aprendo a Baldor un mondo di possibilità: una maggiore digitalizzazione dei processi produttivi, una chiusura di fine mese potenzialmente più rapida e nuove opportunità per accelerare anche le applicazioni non SAP.

Il Db2 Analytics Accelerator rappresenta la direzione strategica di IBM, offre molteplici utilizzi al di là delle applicazioni SAP e fornisce una significativa capacità di espansione, il che consentirà a Baldor di incrementare notevolmente le proprie operazioni di analytics e la propria portata.

Andy George conclude: "Il livello di supporto e la fiducia forniti da IBM fanno la differenza, combinati con un rischio aziendale ridotto e una migliore resilienza del sistema".

Roger Gattis concorda: "Le operazioni semplificate integrate con la nostra piattaforma IBM z Systems e Db2 e la facilità di configurazione e gestione sono fattori importanti. Soprattutto, la possibilità di estendere l'analisi accelerata a nuove aree aziendali distingue IBM Db2 Analytics Accelerator dalla concorrenza, e noi stiamo iniziando questo viaggio proprio ora".