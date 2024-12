Per trasformare i propri processi aziendali e finanziari, Ausolan ha scelto di implementare nella propria organizzazione uno strumento di pianificazione basato sull'analisi e sull'intelligenza artificiale. Si è quindi affidata alla guida e al supporto di SAIMA Solutions, business partner di IBM che vanta più di 15 anni di esperienza nell'implementazione di progetti di analytics con IBM Planning Analytics e altri strumenti come IBM Cognos Analytics e con un'ampia traiettoria nel settore in cui opera Ausolan.

IBM Planning Analytics, la soluzione di IBM focalizzata sul business planning scelta per il processo di trasformazione di Ausolan, è stata in grado di trasformare i processi di pianificazione finanziaria dell'azienda concentrandosi sull'integrazione, la pianificazione, il budgeting e la modellazione degli scenari.

Da un lato, l'integrazione dei dati ha consolidato tutti i dati finanziari e operativi in un'unica piattaforma, facilitando l'accesso e l'analisi in tempo reale delle informazioni aziendali. Allo stesso tempo, sono stati sviluppati dashboard interattivi per fornire al team di gestione di Ausolan una visione chiara delle prestazioni aziendali e facilitare il processo decisionale basato sui dati.

Per migliorare la pianificazione e il budget, è stato istituito un sistema unificato per consentire all'azienda di effettuare previsioni più accurate e facilmente modificabili in queste aree.

Infine, la capacità di anticipare e prevedere è una caratteristica essenziale nel settore in cui opera l'azienda, quindi sono state implementate funzioni di modellazione per simulare diversi scenari di mercato e valutare l'impatto che potrebbero generare sul business.