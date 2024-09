Aura Cloud (link esterno a ibm.com) è una piattaforma di servizi finanziari digitali che offre alle istituzioni finanziarie l'agilità necessaria per soddisfare le esigenze del mercato. Che tu sia una società di prestiti al consumo di nuova generazione o un'azienda che si occupa della concessione di prestiti al settore SME, o se emetti carte per semplificare la vita, o se ti occupi di intermediazione tra prestatori e investitori su una rete P2P, Aura Cloud fornisce soluzioni complete in modo che possa concentrarti sulla tua attività mentre Aura Cloud gestisce i sistemi al posto tuo.