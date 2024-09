Advanced Technology Services (ATS) Group

Durante il programma, ATS ha contribuito con la propria esperienza ad aiutare a replicare stack di soluzioni on-premise sull'infrastruttura AWS. L'azienda ha inoltre realizzato soluzioni POC per i clienti che attendono con impazienza che IBM rilasci ufficialmente il software IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud su AWS, raccogliendo informazioni su come creare offerte sulla base del prodotto.

"Durante l'esecuzione del programma beta, abbiamo visto come funziona la soluzione, la facilità d'uso, perché siamo esperti nella sua adozione, ma a prima vista sembra complicata", spiega Conley. "Abbiamo capito di essere in grado di colmare il divario per le persone che non conoscevano la soluzione e non sapevano come usarla. Abbiamo capito di poter fare qualcosa di unico."

Per semplificare l'adozione e la gestione della soluzione, ATS ha sviluppato due offerte basate su IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on AWS, un prodotto software su licenza di IBM ora disponibile tramite l'AWS Marketplace a un prezzo forfettario basato sulla capacità:

Una soluzione completa di servizi gestiti, tra cui l'acquisto di licenze IBM e Amazon, l'installazione e la configurazione, la migrazione dei dati e la gestione continua, a una tariffa mensile

Servizi di consulenza, inclusa l'installazione, la configurazione e la migrazione della soluzione, a una tariffa di consulenza una tantum

Queste offerte consentono ai clienti di entrare in contatto con specialisti ATS con una vasta esperienza delle piattaforme IBM e AWS. "È necessario comprendere entrambi i lati della soluzione per realizzare effettivamente queste implementazioni, e questo è uno dei grandi valori che offriamo ai clienti", sottolinea Conley.

ATS aggiunge anche valore misurabile calcolando con precisione i requisiti di capacità e prestazioni per ogni cliente IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud su AWS, creato su istanze Amazon Elastic Compute Cloud con volumi Amazon Elastic Block Storage. Utilizzando la sua soluzione Galileo Performance Explorer, ATS può dimensionare adeguatamente un'installazione al momento dell'implementazione iniziale, con potenziali ingenti risparmi.

Sia su IBM Cloud che su AWS, IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud offre una vera mobilità dei dati multicloud ibrido per la continuità aziendale e la mobilità dei workload. Le aziende possono migliorare le prestazioni e ottimizzare l'infrastruttura del cloud pubblico, estendendo al contempo gli attuali investimenti on-premise al cloud pubblico.

Progettato per connettersi ad ambienti che utilizzano IBM SAN Volume Controller e i prodotti IBM® FlashSystem, IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud si integra anche con oltre 450 sistemi di storage aggiuntivi di IBM e altri vendor quando viene virtualizzato dallo storage IBM. Un set comune di funzioni e servizi all-inclusive semplifica la gestione tra le risorse di storage contribuendo al contempo a garantire la protezione dei dati tra cloud privati e pubblici. In particolare, i volumi con thin provisioning, gli snapshot efficienti in termini di spazio e il tiering intelligente e automatizzato IBM® EasyTier aiutano a ridurre il TCO connesso allo storage IaaS (Infrastructure as a Service) on-premise e cloud, inclusi i volumi Amazon Elastic Block Storage. "Possiamo spostare i dati da uno storage a costo più elevato a uno storage a costo inferiore. Nessun altro fornitore di servizi cloud offre questa funzionalità", afferma Conley.