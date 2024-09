Entrando a contatto con un team IBM Cloud durante un evento acceleratore per una startup, Asteria ha aderito all'IBM Global Entrepreneur Program per sviluppare la sua soluzione con la tecnologia IBM Cloud. "Il marchio IBM possiede un'affidabilità che non è possibile ottenere con nessun altro provider di cloud", afferma Nordkvist. “E tutto può essere open source—IBM Cloud non ci blocca in alcun modo. È un fattore chiave quando si lavora oggi con sviluppatori di grande talento."

Asteria usa l'architettura dei microservizi basata su un framework Kubernetes per uno sviluppo di applicazioni agile ed efficiente. L'architettura basata su container consente al team di sviluppo dell'azienda di lavorare all'interno di un ambiente cloud ibrido in diverse sedi, sviluppando, revisionando e implementando rapidamente e facilmente nuovi codici in ambienti cloud pubblici o privati.

"Gli sviluppatori vogliono lavorare in un modo flessibile", afferma Nordkvist. “Vogliono lavorare con la propria tecnologia e avere la possibilità di svilupparsi nel loro ambiente locale. Questo vale anche per i nostri partner bancari. Ospitando tutto in un cluster e usando l'IBM Cloud Kubernetes Service, possiamo spostare qualsiasi microservizio in un altro ambiente in qualsiasi momento."

Incorporando la tecnologia AI, Asteria ha creato una soluzione intelligente per il flusso di cassa che le banche possono offrire come servizio online a valore aggiunto. La piattaforma analizza i dati provenienti dal software aziendale di una PMI e dal suo conto bancario, producendo una previsione finanziaria visiva che offre agli imprenditori una visione chiara del flusso di cassa nel tempo e li aiuta ad anticipare potenziali carenze.

Con il servizio IBM Cloud Object Storage, Asteria è in grado di scalare in modo conveniente dal punto di vista economico lo storage dei dati man mano che la base di utenti per la sua piattaforma cresce. Una semplice interfaccia all'interno della console IBM Cloud consente all'azienda di selezionare le posizioni di hosting, allocare le risorse e classificare i dati in livelli di storage, il tutto in base alle esigenze.