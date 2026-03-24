Assaí ottiene visibilità e controllo reali sul cloud per supportare la velocità e la scalabilità del retail moderno.
Assaí è il più grande rivenditore di generi alimentari del Brasile, al servizio delle famiglie e delle numerose piccole e medie imprese che si affidano agli acquisti all'ingrosso o unitari, ai prezzi competitivi e alla disponibilità diversificata dei prodotti. Operare su questa scala richiede una significativa domanda di sistemi per supportare la supply chain, i prezzi, il rifornimento e le operazioni di magazzino, una sfida amplificata dalla rapida espansione della Società, che rafforza la necessità di piattaforme tecnologiche scalabili, efficienti e resilienti.
Man mano che Assaí ampliava la propria architettura dei microservizi, aggiungeva nuovi workload cloud e diversificava gli ambienti su più account, il panorama tecnologico è diventato naturalmente più complesso. Questo riflette una sfida più ampia nel settore retail brasiliano, dove l'adozione rapida del cloud aumenta la necessità di governare l'uso, considerando i driver di costo e garantendo prestazioni prevedibili.
Assaí necessitava di una maggiore visibilità sul consumo di cloud per mantenere la prevedibilità delle prestazioni e dei costi, in un contesto di espansione della propria impronta digitale.
Assaí ha collaborato con IBM e Nava per modernizzare la governance cloud utilizzando un percorso FinOps a fasi. La prima fase è iniziata con IBM Turbonomic, selezionato dopo un PoC su scala di produzione durato sei mesi, che ha mostrato una profonda visibilità sia su carichi di lavoro cloud che on-premise, fondamentale per un rivenditore ibrido con più di 90 sistemi e migliaia di microservizi.
Turbonomic analizzava continuamente la domanda delle applicazioni, identificando database sovradimensionati, cluster inutilizzati, microservizi inefficienti e persino workload sottodimensionati che richiedevano investimenti, non solo tagli ai costi. Grazie all'integrazione con ServiceNow, Assaí ha automatizzato le azioni ad alta sicurezza, come il ridimensionamento e lo scaling. L'ottimizzazione è passata dall'indagine manuale all'automazione continua e basata su policy.
Nella fase successiva, IBM Cloudability ha unificato la visibilità dei costi su più account cloud. Assaí ha stabilito centri di costo, tagging dei workload, forecasting e workflow di budget, ottenendo al contempo insight sulla stagionalità, sulla pianificazione delle prenotazioni e sui consumi anomali. Cloudability è diventato il punto di riferimento centrale per dirigenti, team di ingegneria e finanza.
Insieme, IBM, Nava, Turbonomic e Cloudability hanno aiutato Assaí a passare da una gestione del cloud frammentata a una pratica FinOps coordinata e matura.
Con IBM Turbonomic e IBM Cloudability implementati in collaborazione con Nava, Assaí ha costruito un modello operativo FinOps scalabile e automatizzato. Turbonomic ha consentito un risparmio di circa 30% sul cloud, ha accelerato il break-even a meno di sette mesi e ha ridotto la risoluzione dei problemi legati alle prestazioni, identificando precocemente le esigenze di dimensionamento e di investimento. L'esecuzione automatica delle modifiche tramite ServiceNow ha ridotto il lavoro manuale sull'infrastruttura del 15-20%.
Cloudability ha aggiunto la governance finanziaria, consentendo un'allocazione precisa dei costi, l'ottimizzazione allineata alla stagionalità, la pianificazione delle prenotazioni, il budgeting e gli avvisi di anomalia. Dirigenti e team di sviluppo ora condividono una visione unificata del consumo cloud e dei fattori che determinano i costi.
La maturità FinOps di Assaí è passata da zero al livello cinque (su una scala di 10 punti) in meno di due anni, con l'obiettivo di raggiungere il livello otto o superiore nel 2026, supportata dalle pratiche della FinOps Foundation e dalla partnership continua con IBM e Nava.
Assaí, con sede a São Paulo e fondata nel 1974, è il più grande rivenditore alimentare del Brasile. Gestisce oltre 300 negozi a livello nazionale, serve sia famiglie che piccole e medie imprese, accogliendo oltre 40 milioni di clienti ogni mese.
Nava è un'azienda brasiliana di servizi di Tecnologia focalizzata su cloud, data observability e cybersecurity. In qualità di membro IBM Partner Plus, Nava supporta programmi di automazione, FinOps e modernizzazione per clienti enterprise di diversi settori.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.