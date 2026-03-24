Assaí ha collaborato con IBM e Nava per modernizzare la governance cloud utilizzando un percorso FinOps a fasi. La prima fase è iniziata con IBM Turbonomic, selezionato dopo un PoC su scala di produzione durato sei mesi, che ha mostrato una profonda visibilità sia su carichi di lavoro cloud che on-premise, fondamentale per un rivenditore ibrido con più di 90 sistemi e migliaia di microservizi.

Turbonomic analizzava continuamente la domanda delle applicazioni, identificando database sovradimensionati, cluster inutilizzati, microservizi inefficienti e persino workload sottodimensionati che richiedevano investimenti, non solo tagli ai costi. Grazie all'integrazione con ServiceNow, Assaí ha automatizzato le azioni ad alta sicurezza, come il ridimensionamento e lo scaling. L'ottimizzazione è passata dall'indagine manuale all'automazione continua e basata su policy.

Nella fase successiva, IBM Cloudability ha unificato la visibilità dei costi su più account cloud. Assaí ha stabilito centri di costo, tagging dei workload, forecasting e workflow di budget, ottenendo al contempo insight sulla stagionalità, sulla pianificazione delle prenotazioni e sui consumi anomali. Cloudability è diventato il punto di riferimento centrale per dirigenti, team di ingegneria e finanza.

Insieme, IBM, Nava, Turbonomic e Cloudability hanno aiutato Assaí a passare da una gestione del cloud frammentata a una pratica FinOps coordinata e matura.