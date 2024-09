Il feedback sulla nuova app è stato estremamente positivo. Comunicando eventi e metriche importanti in tempo reale agli utenti mobili, l'app riesce a razionalizzare i processi amministrativi, a ridurre gli errori e la burocrazia e permette agli amministratori e ai responsabili delle risorse umane di agire quando serve, ovvero nel momento in cui ricevono le informazioni. Una dashboard con le informazioni in tempo reale aiuta i datori di lavoro a ridurre i costi derivanti ad esempio da una gestione tardiva delle assenze per malattia.

Asepeyo ne sta traendo grandi benefici. La comodità, l'immediatezza e la creatività dell'app mobile, la prima del settore, hanno contribuito a differenziare l'azienda. "Siamo convinti che i vantaggi della nostra app mobile indurranno un numero maggiore di datori di lavoro a scegliere Asepeyo come assicuratore", sostiene Pagés. In effetti, l'iniziativa di Asepeyo nell'ambito della mobilità ha avuto un tale successo che già altre applicazioni simili (per agenti, lavoratori, membri del personale) sono in fase di sviluppo. Asepeyo sta anche esplorando l'ambito del calcolo cognitivo con IBM Watson per migliorare le app mobili e fornire nuovi servizi ai medici.