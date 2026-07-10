Ascendum Portugal opera in un mercato della distribuzione di attrezzature e macchinari industriali altamente competitivo, in cui l'affidabilità operativa rimane essenziale ma non è più sufficiente da sola. Con l'espansione dell'attività e l'evoluzione delle aspettative dei clienti, l'azienda ha riconosciuto la necessità di sostenere la crescita con maggiore agilità ed efficienza.

Questa evoluzione ha segnato una nuova fase per l'organizzazione. La domanda non era più semplicemente se i sistemi fossero affidabili, ma se Ascendum Portugal potesse rimanere agile senza interrompere ciò che già funzionava. L'affidabilità era ormai un dato di fatto; l'adattabilità rappresentava ora il fattore di differenziazione.

Per mantenere la competitività, quindi, non bastavano semplici adeguamenti incrementali. Ascendum Portugal doveva integrare la sua solida base tecnologica con un modello operativo più snello e lungimirante. I processi interni dovevano essere mappati, ottimizzati e digitalizzati sempre più rapidamente, mentre la piattaforma tecnologica doveva supportare sia stabilità che innovazione. Senza una strategia chiara per far evolvere la propria infrastruttura, l'azienda si è trovata ad affrontare il rischio di maggiori attriti operativi, risposte più lente ai cambiamenti di mercato e vincoli sulla crescita futura.

La sfida era strategica piuttosto che correttiva: come modernizzare in modo selettivo, rafforzando la capacità dell'organizzazione di evolversi preservando la stabilità come requisito non negoziabile? È stato allora che IBM è entrata in scena.