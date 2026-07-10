Come Ascendum Portugal ha collaborato con IBM e Blue Chip per ottenere agilità con IBM Power Virtual Server
Ascendum Portugal opera in un mercato della distribuzione di attrezzature e macchinari industriali altamente competitivo, in cui l'affidabilità operativa rimane essenziale ma non è più sufficiente da sola. Con l'espansione dell'attività e l'evoluzione delle aspettative dei clienti, l'azienda ha riconosciuto la necessità di sostenere la crescita con maggiore agilità ed efficienza.
Questa evoluzione ha segnato una nuova fase per l'organizzazione. La domanda non era più semplicemente se i sistemi fossero affidabili, ma se Ascendum Portugal potesse rimanere agile senza interrompere ciò che già funzionava. L'affidabilità era ormai un dato di fatto; l'adattabilità rappresentava ora il fattore di differenziazione.
Per mantenere la competitività, quindi, non bastavano semplici adeguamenti incrementali. Ascendum Portugal doveva integrare la sua solida base tecnologica con un modello operativo più snello e lungimirante. I processi interni dovevano essere mappati, ottimizzati e digitalizzati sempre più rapidamente, mentre la piattaforma tecnologica doveva supportare sia stabilità che innovazione. Senza una strategia chiara per far evolvere la propria infrastruttura, l'azienda si è trovata ad affrontare il rischio di maggiori attriti operativi, risposte più lente ai cambiamenti di mercato e vincoli sulla crescita futura.
La sfida era strategica piuttosto che correttiva: come modernizzare in modo selettivo, rafforzando la capacità dell'organizzazione di evolversi preservando la stabilità come requisito non negoziabile? È stato allora che IBM è entrata in scena.
IBM Power è stata la spina dorsale del core business dell’organizzazione per oltre due decenni. Scelta inizialmente per la sua robustezza, la piattaforma ha mantenuto un ruolo centrale grazie alla sua capacità di evolversi di pari passo con le mutevoli esigenze aziendali.
Questo rapporto di lunga data ha plasmato l’approccio dell’azienda alla trasformazione. Invece di allontanarsi da una base affidabile, il team ha scelto di costruirci sopra, estendendo ciò che già funzionava per supportare nuovi requisiti mantenendo allo stesso tempo la continuità tra le operazioni principali.
Come parte di questa strategia, una nuova unità di business strategicamente significativa è stata migrata su IBM Cloud, estendendo l’attuale ambiente IBM Power a IBM Power Virtual Server. Come spiega Pedro Menezes, Chief Information Officer di Ascendum Portugal, “IBM fa parte della nostra base tecnologica da oltre 20 anni. Grazie a IBM Power Virtual Server, siamo in grado di proteggere la stabilità dei nostri sistemi principali, evolvendoci per soddisfare le future esigenze aziendali.”
L’implementazione è stata condotta in stretta collaborazione con Blue Chip Portugal, partner di IBM Gold. Lavorando in stretta collaborazione, i team hanno semplificato la gestione dell’infrastruttura, ottimizzato i processi di manutenzione e ridotto la complessità operativa, consentendo la creazione di un ambiente ibrido più integrato e più facile da gestire.
Combinando la stabilità di IBM Power Virtual Server con la scalabilità e le capacità avanzate di IBM Cloud, l'organizzazione ha stabilito una base tecnologica più adattabile. Questo cambiamento ha modificato il modo in cui vengono gestite le operazioni e il modo in cui Ascendum Portugal si prepara ad affrontare il futuro.
Oltre alle considerazioni finanziarie, la trasformazione ha rimodellato le operazioni quotidiane. La manutenzione delle infrastrutture è diventata più facile da gestire grazie alla partnership con Blue Chip Portugal, l'affidabilità del sistema è migliorata e l'organizzazione ha acquisito maggiore visibilità e controllo sul proprio landscape. Come riassume Cláudia Vieira, Sales Specialist presso Blue Chip Portugal: "Il nostro obiettivo con Ascendum Portugal era semplificare il landscape tecnologico garantendo una solida governance, resilienza e facilità di gestione. Questo progetto dimostra come una stretta collaborazione e la tecnologia IBM possano generare valore aziendale a lungo termine."
Oggi, Ascendum Portugal opera con maggiore fiducia nella sua tecnologia. L'organizzazione è meglio posizionata per crescere, rispondere più rapidamente alle richieste del mercato e prendere decisioni informate, rafforzando così la propria posizione competitiva in un ambiente sempre più impegnativo.
Ascendum Portugal fa parte di un gruppo globale che offre servizi di distribuzione e assistenza per macchinari e attrezzature industriali. L'azienda è riconosciuta per la sua disciplina operativa, la competenza tecnica e le partnership a lungo termine con clienti di diversi settori.
Bluechip Portugal è un partner IBM Gold che fornisce servizi di infrastruttura, cloud e sicurezza alle organizzazioni che gestiscono ambienti IT critici. Con una speciale attenzione all’assistenza personalizzata, l’azienda aiuta le imprese a semplificare le operazioni, a gestire l’IT in modo più efficace e a proteggere gli asset digitali, allineando le soluzioni tecniche agli obiettivi aziendali e ai requisiti di bilancio.
IBM Power Virtual Server supporta le organizzazioni che gestiscono workload critici per il business che richiedono stabilità, controllo e continuità operativa. Fornisce una base flessibile per supportare le esigenze aziendali in evoluzione, mantenendo le caratteristiche su cui le organizzazioni fanno affidamento per gestire i sistemi core con sicurezza.
© Copyright IBM Corporation, giugno 2026.
IBM, il logo IBM, IBM Power, IBM Power Virtual Server e IBM Cloud sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.