"Fornendo soluzioni innovative che rafforzano la sicurezza e la resilienza, Arrow si impegna a consentire alle organizzazioni di salvaguardare i propri asset digitali in modo che possano prosperare in un panorama informatico sempre più complesso. IBM watsonx ha ottenuto riconoscimenti nel settore, rafforzando l'entusiasmo di Arrow per l'AI generativa e offrendo innovazioni all'avanguardia per i propri clienti. Sfruttando la potenza di watsonx.ai, Arrow può aiutare i clienti a trasformare le proprie operazioni core business con intelligenza, contribuendo a garantire precisione, scalabilità e adattabilità."



Matthew Brennan

Vice President, Supplier Alliances

Arrow Electronics